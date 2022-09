Ecco quali Samsung riceveranno per primi Android 13

Nonostante l'ottimo lavoro svolto in ambito software, Samsung non si sta rivelando particolarmente reattiva nel rilasciare l'aggiornamento ad Android 13. Nel mentre è in fase di beta testing la futura One UI 5.0, ci sono già altri produttori che hanno rilasciato il major update; per esempio la serie OPPO Find X5 e OnePlus 10 Pro, oltre ovviamente a tutta la gamma Google Pixel compatibili con l'ultima versione del sistema operativo del robottino verde. Ciò nonostante, è soltanto questione di tempo prima che l'update si faccia strada anche nel catalogo smartphone di Samsung, come ci suggeriscono le ultime voci di corridoio.

Samsung prepara il rilascio dell'aggiornamento ad Android 13, anche sulla fascia media

Grazie alle indiscrezioni riportate da SamMobile, possiamo sapere quali saranno i primi smartphone Samsung a ricevere l'aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13. Tutti i seguenti smartphone verranno quindi aggiornati all'ultima versione software entro il 2023:

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 4, Z Flip 3

Samsung Galaxy A53

Molti di questi smartphone era prevedibile che sarebbero stati i primi ad aggiornarsi ad Android 13, ma non può che farci piacere nel vedere anche un modello come Samsung Galaxy A53 nell'elenco. Oltre ai vari top di gamma e pieghevoli sul mercato, Samsung avrebbe deciso di dare priorità al suo modello di punta della fascia media, considerato che la serie Galaxy A5x è quella che vende di più nel mercato mid-range di Samsung. Se il vostro smartphone non fosse fra quelli qua elencati, vi invito a consultare l'articolo dedicato contenente la lista degli smartphone Samsung che verranno aggiornati.

