Redmi Note 11S 5G si aggiorna in Europa ad Android 12 | Download

Nonostante siano stati lanciati sul mercato nel 2022, modelli come Redmi Note 11S 5G non sono arrivati con pre-installato Android 12 bensì Android 11. Una scelta che non è stata particolarmente apprezzata, perché ci si aspetterebbe che a mesi di distanza dal debutto di Android 12 gli smartphone commercializzati già ce l'abbiano. Così non è stato per l'ampissima famiglia Note 11: nonostante ciò, sta venendo rilasciato l'aggiornamento che porta con sé l'ultima versione di Android anche su Note 11S 5G.

Aggiornamento 26/09: parte in Europa il roll-out dell'aggiornamento ad Android 12. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

L'aggiornamento ad Android 12 sta arrivando su Redmi Note 11S 5G

Dopo aver debuttato con la MIUI 13 basata su Android 11, Redmi Note 11S 5G si sta aggiornando alla MIUI 13 Global in versione V13.0.1.0.SGLMIXM. Come praticamente ogni major update Xiaomi, anche in questo caso dovremmo essere di fronte a una release Stable Beta, anche se non c'è conferma. Se così fosse, l'aggiornamento potrebbe arrivare momentaneamente solo ai beta tester Mi Pilot e poi essere rilasciato anche a tutti gli altri utenti.

Roll-out in Europa | Aggiornamento 26/09

A distanza di quasi un mese dal rilascio Global, sta partendo anche in Europa l'aggiornamento Android 12 per Redmi Note 11S 5G. Un update che riguarda la build V13.0.2.0.SGLEUXM, cioè la MIUI 13 EEA, per quanto anche questo sia un aggiornamento Stable Beta. Nell'attesa del rilascio pubblico, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica Android 12 per Redmi Note 11S 5G

