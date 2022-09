Tremate: Redmi Note 11R sta arrivando, ma serviva?

Ebbene sì, non avete letto male: un altro capitolo della serie Note 11 sta per arrivare e si chiamerà Redmi Note 11R. Avevamo già stilato in precedenza una lista di tutti i modelli che compongono la vastissima Redmi Note 11, ma a quanto pare dovrò nuovamente aggiornarla, anche considerando il prossimo Redmi Note 11 Pro (2023). Xiaomi continua a voler avanti questa strategia con molteplici rebrand sotto i propri marchi, compresi i sub-brand Redmi e POCO.

Redmi Note 11R in arrivo: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Sin dalle prime immagini, appare evidente che Redmi Note 11R dovrebbe essere un rebrand di POCO M4 5G, ereditandone la stessa estetica. Questo significa un vistoso bumper fotocamera posteriore che va da lato a lato, questa volta col logo Redmi anziché quello POCO; frontalmente, invece, ciò significa la riproposizione del tipico schermo con notch a goccia della fascia medio/bassa.

Scheda tecnica

Dimensioni di 164 x 76,1 x 8,9 mm e peso di 200 grammi

Colorazioni Black, Blue e Yellow

Lettore d'impronte laterale

Display LCD da 6,58″ Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 401 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass

(2.408 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 401 PPI, refresh rate a e protezione Gorilla Glass SoC MediaTek Dimensity 700 a 7 nm

a 7 nm CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G57 MC2

4/6/8 GB di RAM

di RAM 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD

di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD batteria da 5.000 mAh con ricarica a 18W

con ricarica a 18W supporto dual SIM 5G , Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS, USB Type-C, ingresso mini-jack, Radio FM

, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS, USB Type-C, ingresso mini-jack, Radio FM doppia fotocamera da 13+2 MP f/2.2-2.4 con sensore di profondità

f/2.2-2.4 con sensore di profondità fotocamera frontale da 5 MP f/2.2

f/2.2 sistema operativo Android 12 con MIUI 13

Prezzo e data d'uscita

Non abbiamo ancora una data di presentazione per Redmi Note 11R, ma sappiamo già quale sarebbe il prezzo, ovvero 1.299 yuan (circa 185€) per la 4/128 GB, 1.499 yuan (circa 215€) per la 6/128 GB e infine 1.699 yuan (circa 245€) per la 8/128 GB.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il