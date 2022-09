Redmi G Pro Ryzen Edition: i punti chiave del nuovo laptop gaming

Una nuova e potente macchina da gioco si aggiunge alla serie Redmi G Gaming Laptop o Gamebook (come chiamato dal brand), che stavolta accoglie un modello definito Pro. Infatti, il nuovo notebook da gaming si configura andando a migliorare quanto visto l'anno scorso, puntando su tutta la qualità di AMD Ryzen e tante altre specifiche tecniche di livello, ma lo sarà anche nel prezzo?

Redmi G Pro Ryzen Edition: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Il design del nuovo G Pro riprenderebbe, sostanzialmente, le caratteristiche già viste per altri modelli della serie gaming di Redmi, quindi con dettagli ed uno stile votati all'utilizzo che se ne dovrebbe fare. Pochi dettagli, invece, in merito al display, ma non immaginiamo qualcosa di diverso dal pannello LCD da 16″ 2.5K e refresh rate a 165 Hz con tutte le feature di illuminazione e calibrazione colore già viste.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Le novità più evidenti del nuovo Redmi G Pro Ryzen Edition arrivano dalle specifiche tecniche. Questo perché la configurazione hardware prevederà una CPU Ryzen 7-6800H combinata con una potente RTX 3060, così da poter riuscire a rilasciare una potenza ad alte prestazioni fino a 170W. La 3060 torna dopo esser stata anche sul G 2021 Ryzen, ma stavolta troverà il debutto della modalità “Rage“, un sistema messo a punto da AMD per overclockare, a livello software, proprio la GPU. Come mostrato dal brand inoltre, troveremo un sistema di dissipazione con doppia ventola.

Redmi G Pro Ryzen Edition – Prezzo e data di uscita

Il nuovo laptop gaming di Redmi debutterà il prossimo 7 settembre 2022 in Cina, ma non sappiamo ancora quale potrebbe essere il suo prezzo di vendita. Immaginiamo, in ogni caso, che il range possa essere comunque tra i 1.000 e 1.200€ al cambio, come fu per Redmi G 2021 Ryzen, ma è tutto da vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il