Redmi A1 raddoppia: l’entry level avrà una versione migliorata

Sono passate solo poche ore dal debutto dei nuovi modelli low budget della costola di Xiaomi e già si parla di un'ennesima aggiunta. Redmi A1+ è spuntato nel database di Google Play Console, con tanto di immagini e specifiche: quali saranno le novità introdotte da questa versione maggiorata?

Redmi A1+ è stato certificato da Google Play

Questa non è la prima volta che parliamo di una versione maggiorata dell'entry level; tuttavia, al momento del debutto la compagnia asiatica ha presentato solo il modello base. Comunque, Google Play Console offre una conferma in più sull'esistenza di Redmi A1+, con una breve panoramica di design e specifiche.

In base a quanto si legge, il dispositivo avrà dalla sua un SoC MediaTek MT6761, accompagnato da 2 GB di RAM e dotato della GPU PowerVR GE8300. Abbiamo poi un display con notch a goccia e risoluzione HD+, con Android 12 lato software.

Si tratta delle stesse caratteristiche della versione A1, mossa dal chipset Helio A22 di MediaTek. Ma allora quali saranno le differenze?

Quali saranno le novità di Redmi A1+?

Il design posteriore di Redmi A1+ non è stato ancora mostrato ma probabilmente non avremo novità rispetto al modello standard. La scheda su Google Play Console non parla di batteria e fotocamere, quindi potremmo avere delle differente in questo senso.

Comunque almeno un elemento lo conosciamo già, grazie ad una precedente certificazione. La variante A1+ avrà un lettore d'impronte integrato, assente su A1 liscio.

