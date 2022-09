Recensione Xiaomi WalkingPad R2: il miglior tapis roulant pieghevole è ora più veloce e solido

Ricordate quando nel test del Walking Pad R1 Pro (qui la recensione) lo definimmo il miglior tapis roulant pieghevole? Ebbene KingSmith, uno dei brand più importanti nella “famiglia allargata” di Xiaomi, ci vuole riprovare: arriva il momento del WalkingPad R2, la nuova versione del tapis roulant pieghevole che ora riesce a raggiungere i 12 Km/h ed è controllabile tramite un'applicazione per smartphone con la quale si potrà tenere tutto sotto controllo.

Insomma, così come il suo predecessore, il WalkingPad R2 potrebbe sembrare un prodotto semplice ma, in realtà, sotto il cofano nasconde tutta una serie di migliorie che potrebbero fargli avere tutte le carte in regola per bissare l'ottima riuscita dell'R1 Pro.

Recensione Xiaomi WalkingPad R2: tapis roulant da salotto pieghevole e veloce

Design e materiali

Parto subito con una premessa: per portare il WalkingPad R2 nello studio, ho dovuto utilizzare un carrello. Ed è stato necessario organizzarmi in questo modo perché il nuovo tapis roulant Xiaomi pesa ben 40.5 Kg, un peso importante che fa subito capire quanto sia stata migliorata la solidità strutturale del prodotto, una caratteristica importante per un dispositivo del genere che, però, ha fatto aumentare leggermente l'ingombro rispetto alla generazione precedente: da chiuso è grande 100 x 72 x 16 cm. In soldoni rispetto all'R1 Pro, il WalkingPad R2 è leggermente più largo e spesso.

Nulla che però ne comprometta però lo spostamento che, grazie alle ruote integrate e alla presenza della barra di supporto pieghevole, è piuttosto agevole: insomma, spostarlo per casa non è assolutamente un problema. E così come nel modello precedente, la base stessa del tapis roulant è piatta e sufficientemente larga da permettere al dispositivo di stare in piedi da piegato senza la necessità di altri supporti.

Sempre alla base del tapis roulant è stato inserito un display con il quale si potrà tenere sotto controllo il proprio allentamento, mentre nella bara di sostegno è stato integrato un sistema di sicurezza con il quale tutto il tapis roulant non funzionerà qualora non fosse posizionata a dovere la tipica calamita che, almeno teoricamente, bisognerà fissarsi addosso grazie ad una clip: in questo modo, in caso di caduta, la calamita si scollegherà automaticamente e il sistema si bloccherà.

Superiormente alla barra poi, quelli di KingSmith hanno posizionato una zona che si può aprire o chiudere che dovrebbe svolgere una funzione di stand per smartphone e tablet e, seppure io non sia proprio un fan di questa soluzione e continui a preferire l'utilizzo di un piano d'appoggio più tradizionale, c'è da dire che la pedana più larga e la solidità della struttura, rendono il WalkingPad R2 uno dei tapis roulant pieghevoli più comodi su cui correre o camminare.

Tutto l'assemblaggio è stato eseguito in maniera perfetta, i materiali sono di alta qualità e la plastica è utilizzata nei punti giusti: la base, ad esempio, è in acciaio e riesce a gestire le vibrazioni davvero egregiamente.

Funzionamento e caratteristiche

Ad animare il WalkingPad R2 ci pensa un motore brushless da 1.25 cavalli che, nella nuova versione del tapis roulant, è in grado di far arrivare il dispositivo ad una velocità massima di 12 Km/h, niente male considerando che la stragrande maggioranza di questi prodotti si ferma a 10 Km/h e, se non dotati di struttura di supporto, addirittura a 6 Km/h. Insomma, se la maggior parte dei tapis roulant da salotto pieghevoli è pensata perlopiù per camminare, con il WalkingPad R2 si potrà correre senza alcun problema.

Ed anche per questo, la sua struttura in acciaio e plastica, è in grado di supportare un peso massimo di 110 Kg, proprio come abbiamo visto nel modello precedente che, però, era fermo a 10 Km/h. Si può usare poi in due modalità: camminata e corsa.

La modalità camminata ha una velocità massima di 6 km/h e si attiva accendendo il tapis roulant ma senza alzare la barra di sostegno: in questo modo lo WalkingPad R2 è praticamente identico al Walkingpad R1 Pro. Per attivare la modalità corsa invece, basterà sollevare il manubrio di sostegno che, tra le altre cose, può essere regolato anche in altezza.

Anche in questo modello, poi, è presente il tipico dot display, che non è sulla plancia bensì sulla zona inferiore del tapis roulant, che alterna la visualizzazione di passi, chilometri, tempo e calorie sotto il quale sono state posizionati i tasti per l'accensione e la selezione della modalità. Ma così come tutti gli altri esponenti della categoria, anche lo WalkingPad R2 ha una grande limitazione: non è ad inclinazione variabile, ma tutto sommato è un compromesso più che accettabile considerando la velocità massima sopra la media e, soprattutto, il ridottissimo ingombro del prodotto.

Ed anche nel WalkingPad R2 il brand ha integrato un sistema di gestione automatica della velocità: quando si utilizza questa modalità, il sistema sfrutterà tre sensori he sono stati posizionati sulla base del tappeto, con i quali si potrà regolare la modalità in maniera adattiva: la base è stata sostanzialmente divisa in tre sezioni, camminando su quella anteriore si aumenterà la velocità, posizionandosi al centro si manterrà una velocità costante, mentre posizionandosi sulla parte posteriore si decelererà.

Qualora invece lo si vorrà utilizzare in modalità “tradizionale”, si potranno modificare i parametri del proprio allenamento o tramite il telecomando incluso nella confezione, oppure tramite l'applicazione smart da installare su Android o iPhone.

App e funzioni smart

Nonostante sia un prodotto Xiaomi, anche il WalkingPad R2 non si inserisce direttamente nell'ecosistema del brand e, quindi, non viene controllato dall'app Xiaomi Home, bensì dalla solita KS Fit, disponibile sia per iPhone che per Android, che si connetterà al dispositivo tramite Bluetooth e che continua ad essere disponibile esclusivamente in lingua inclese.

Si tratta di un'app che a primo acchito potrebbe sembrare piuttosto basilare, ma continua ad essere ben fatta, funzionale e soprattutto velocissima nei tempi di risposta: una volta connessa al WalkingPad R2, i comandi che partiranno dallo smartphone verranno recepiti dal tapis roulant con un lag praticamente nullo.

ramite KS Fit, in sostanza, si potranno gestire tutte le funzionalità e le modalità del dispositivo. Lo si potrà accendere e spegnere, ma si potranno anche scegliere le diverse modalità e impostare la velocità di andatura. L'interfaccia grafica è intuitiva e ben fatta e, una volta dato il via ad una corsa o ad una camminata, l'applicazione metterà a disposizione dell'utente una schermata riepilogativa nella quale verranno visualizzate tutte le informazioni più importanti: queste info possono anche essere personalizzate e verranno poi sincronizzate in un vero e proprio calendario di attività fisiche, in modo da avere sempre sotto controllo i propri allenamenti.

La cosa buona poi, è che tutti i dati rilevati dal tapis roulant si potranno sincronizzare anche con l'app Salute di Apple o con Google Fit, in modo da poter integrare le informazioni relative agli allenamenti nelle applicazioni di gestione delle attività fisiche sia di Android che di iOS.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del WalkingPad R2 è di 639.51 euro quindi sì, come la stragrande maggioranza dei dispositivi elettronici anche questo tapis roulant pieghevole ha subito un leggero aumento di prezzo. Fortunatamente però, tramite il box che trovate in basso lo potreste acquistare in sconto con un coupon valido fino al 31 ottobre, che ne farebbe scendere il prezzo a 608,04 euro.

Una cifra che continua ad essere importante, ma che effettivamente è giustificata dalla robustezza e dalla qualità dei materiali con cui è assemblato il prodotto, che gestisce benissimo le vibrazioni, dal minimo ingombro che ha il tapis roulant da chiuso e dalla semplicità di apertura e chiusura.

La presenza della struttura verticale sulla quale appoggiarsi (e che integra anche il supporto per smartphone e tablet) e l'aumento della velocità massima a 12 km/h, lo rendono un prodotto adatto a tutte le esigenze.





