Recensione Wondershare MobileTrans: fare un BACKUP non è mai stato COSI FACILE!

Una delle rogne più grandi quando si acquista un nuovo smartphone, converrete con me, è quella di spostare tutto dal vecchio dispositivo al nuovo, con conseguenti perdite di tempo, e molto spesso anche di file importanti che vengono dimenticati nei vari backup manuali che siamo soliti fare.

Nel corso degli anni il gap si è rimpicciolito rispetto al passato, quando fare un backup tra due smartphone era pressochè impossibile, se non nel panorama Apple dove l'ecosistema è sempre stato un po' più affidabile; nelle ultime settimane quando testo qualche top di gamma che diventa il mio dispositivo principale a tutti gli effetti, ho necessità di spostare tutto il contenuto del mio smartphone personale su quello nuovo in test, ed ho trovato in Wondershare MobileTrans la soluzione più adatta alle mie esigenze. Ora vi racconto come funziona e perchè potrebbe essere la svolta per voi.

Recensione Wondershare MobileTrans

Cos'è MobileTrans?

Innanzitutto facciamo le dovute presentazioni, perchè forse non ci conosciamo ancora tutti: MobileTrans è un'applicazione per smartphone (ma disponibile anche su Windows e MacOS in versione più “completa”) che ci permette di mettere in collegamento il nostro vecchio smartphone con il nuovo, ed in entrambi i casi è indifferente se si tratti di un iPhone o di uno smartphone Android.

L'applicazione creata dal team di Wondershare, che per intenderci è la stessa software house che sviluppa il famoso software Filmora, ci offre la possibilità di effettuare il trasferimento file da un telefono all'altro sia in modo totalmente wireless sia tramite cavo USB-C / Lightning o MicroUSB.

Cosa puoi trasferire?

La domanda che sorge spontanea ovviamente è: ok, ma cosa posso trasferire all'atto pratico da uno smartphone all'altro? E' molto semplice, e per rispondere a questa domanda non dobbiamo fare altro che entrare nell'applicazione e premere su uno dei due tasti principali che si presentano all'apertura: sullo smartphone “vecchio” bisognerà premere su “Questo è il vecchio telefono”, scegliamo la piattaforma e poi selezioniamo tutti i dati che intendiamo trasferire da uno smartphone all'altro, nel dettaglio:

Foto in galleria

Video in galleria

Brani musicali scaricati

Contatti

Calendario

In questo caso, nella mia simulazione vi sto mostrando l'esempio di un trasferimento da un iPhone ad un dispositivo Android; nel caso trasferissimo i dati da un vecchio smartphone Android ad uno nuovo, tramite la stessa procedura potremmo trasferire nello stesso tempo anche i dati di Whatsapp e le applicazioni installate (incluse quelle installate tramite APK). In entrambi i casi, in basso troviamo il report riguardante le dimensioni di quanto intendiamo spostare ed il tempo stimato per completare l'intero trasferimento da uno smartphone all'altro.

Ovviamente la funzione più interessante è quella che permette di trasferire le chat di Whatsapp da un dispostivo iOS ad uno Android, e con MobileTrans è tutto automatico e più o meno veloce; ok, è vero che attualmente Whatsapp ha completato il rollout dell'aggiornamento che permette di trasferire le chat da una piattaforma all'altra, ma è anche vero che la procedura è un po' più limitante in caso abbiate dei dispositivi con versioni software non molto aggiornate (ad esempio il backup non funziona se la versione di iOS non è almeno la 15.5, mentre con MobileTrans non ci sono limitazioni di questo tipo).

La procedura è la medesima: basta dirigersi su Whatsapp Transfer, selezionare se si intende trasferire i dati di Whatsapp o Whatsapp Business, e poi scegliere se si vuole eseguire la procedura tramite computer o direttamente con lo smartphone. Ciò che vi consiglio è sicuramente fare la procedura interamente dallo smartphone, è sufficiente collegare tramite il cavo USB-C / Lightning l'iPhone i due smartphone. Avremo, poi, la possibilità di selezionare la tipologia di dati che intendiamo copiare, ed il gioco è fatto. I tempi sono variabili a seconda della quantità di dati che si intende trasferire: tenete presente che è un procedimento lungo che può richiedere anche fino ad un'ora di tempo.

Quali operazioni di trasferimento sono supportate? In sintesi:

Puoi trasferire un backup di Whatsapp da iPhone ad Android

Puoi trasferire un backup di Whatsapp da Android ad iPhone

Per i backup da iPhone ad iPhone si possono usare le soluzioni integrate di iCloud così come su Android si può usare Google Drive.

Ciò che mi ha colpito, tra tutte le opzioni, è stato il trasferimento di file da iPhone ad Android in modo tempestivo ed immediato; un po' come si faceva qualche anno fa quando ci si scambiava file tramite Bluetooth, con MobileTrans sono riuscito a spostare qualsiasi genere di file da iOS ad Android e viceversa. E' vero che al giorno d'oggi siamo abituati a mandarci qualunque cosa tramite app come Telegram e Whatsapp, ma ci sono ancora un po' di limitazioni che non rendono questo trasferimento non efficace al 100%.

In questo caso il trasferimento dei file è instantaneo, ed avviene grazie alla tecnologia Wi-Fi Direct: nulla di nuovo, in sostanza uno dei due smartphone crea un Hotspot virtuale al quale l'altro dispositivo si collega e trasferisce i file simulando una rete locale. Semplice, ma efficace.

Prezzi e Considerazioni

Wondershare MobileTrans, come tutte le cose belle e ben funzionanti, è una suite che offre piani sia gratuiti (con le dovute limitazioni) sia a pagamento, con vari piani a disposizione; quella che abbiamo provato oggi è la versione per smartphone, che ha un prezzo ridotto e qualche funzione in meno rispetto la suite per PC. Nel dettaglio:

Trasferimento di Whatsapp da 1 a 5 dispositivi ha un costo di €19,99 annuale

Trasferimento dei dati ed anche Whatsapp, da 1 a 5 dispositivi, ha un costo annuale di € 25,99

Entrambi i pacchetti, attualmente, sono disponibili a prezzo scontato del 20% per cui, in caso foste interessati all'acquisto, potete trovare direttamente l'offerta qui.

In questo caso si tratta di acquisti in app effettuabili direttamente tramite il PlayStore o l'AppStore (che permette l'acquisto ad un prezzo inferiore di circa 3 euro rispetto ad Android); nel caso voleste l'app completa per Windows o MacOS, i costi sono lievemente più alti ma contemplano un numero di funzioni lievemente superiore ma soprattutto la concessione in uso Lifetime e non solo per un anno.