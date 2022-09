Recensione BlitzWolf BW-S25: ricarica tutto comodamente dalla scrivania

Che siate a lavoro o a casa, la quantità di dispositivi elettronici da ricaricare o da tenere in carica è diventata effettivamente ampia. Ma se non volete utilizzare tanti caricabatterie o comunque una scarpetta, potete rifarvi ad un un caricabatterie da scrivania come il BlitzWolf BW-S25, protagonista della nostra recensione: ci avranno convinti le sue potenzialità?

Recensione BlitzWolf BW-S25 | caricabatterie

Contenuto della confezione

La confezione dell'hub di ricarica BlitzWolf BW-S25 in recensione è piuttosto scarna, ma c'è un motivo ben preciso: salvo fatto per il cavo di alimentazione e lo stand per mantenerlo (molto utile), tutto ciò che serve è sul prodotto, quindi non serve altro oltre la manualistica.

Design e materiali

Molto bello da vedere, nonostante sia un caricabatterie multiplo, si presenta con l'ingresso d'alimentazione sul posteriore, mentre sul davanti sono presenti ben 3 porte USB-C e 3 porte USB-A, ognuna con una peculiarità di ricarica. Molto ben utilizzato il policarbonato, che si divide in opaco sul retro e lucido in zona porte. Simpatico il LED blu che si accende una volta che carichiamo un dispositivo.

Esperienza d'uso

Come si distribuisce, dunque, la potenza di ricarica? Le tre porte USB-C portano una potenza massima di 75W, che però può essere sfruttata appieno da una sola porta, quindi a caricabatterie sgombro. Altrimenti, questa viene distribuita in base alle necessità del dispositivo. La porta USB-A centrale invece ha un massimo di 60W, mentre le altre due hanno un massimo di 10W, per dispositivi meno esigenti.

Considerando il supporto agli standard PPS, PD 3.0 e QuickCharge 3.0, siamo riusciti a caricare insieme un MacBook Pro, un iPhone 13 ed un Apple Watch 3 senza alcun problema e tutti e tre si sono ricaricati alla velocità che garantirebbe un caricabatterie singolo. Il fatto di avere questa possibilità di ricarica ci ha permesso di avere una scrivania sgombra e con tutti i comfort elettrici, siamo soddisfatti.

Recensione BlitzWolf BW-S25 – Prezzo e conclusioni

Come concludere, quindi, questa recensione del caricabatterie da scrivania BlitzWolf BW-S25? Per capire un po' come inquadrarlo, bisogna partire dal prezzo. Acquistandolo su Banggood ad un prezzo intorno ai 30-35€, vi portate a casa un hub completo e funzionale alle necessità lavorative, di studio o semplicemente quotidiane e quindi va sicuramente preferito all'acquisto di vari caricabatterie singoli che possono rappresentare un ingombro anche in caso di trasporto. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il