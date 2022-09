Realme C33, il mid-range stiloso ha una data di uscita

Realme lancerà presto un nuovo entry-level per il mercato Global. Infatti, ad ampliare la gamma di smartphone budget friendly arriverà Realme C33, di cui raccogliamo, in questo articolo, tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Realme C33: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Come si presenta, dunque, il nuovo C33? Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni (Sandy Gold, Aqua Blue e Night Sea) e presenta un comparto fotocamera sgombro da bumper in maniera simile a Realme 9i 5G, che è praticamente un suo gemello. Per quanto riguarda il display, questo dovrebbe consistere in un'unità LCD IPS da 6.5″ o 6.6″ con notch a goccia per ospitare la selfie camera.

Specifiche tecniche

Cosa si dice in merito alle specifiche tecniche di Realme C33? Lo smartphone pare sia alimentato da un processore UNISOC 4G, forse il T618, e che sia disponibile con tagli di memoria da 3/4 GB RAM e fino a 128 GB di storage.

Ciò che è confermata è la presenza di una batteria da 5.000 mAh, ma non si conosce ancora l'entità della ricarica. Altra conferma è la presenza di un doppio sensore da 50 + 2 MP, così come del sensore di impronte laterale. Il suo funzionamento potrebbe poi basarsi su Android 11 con Realme UI R Edition, sebbene non sia confermato.

Realme C33 – Prezzo e data di uscita

Realme C33 arriverà sul mercato indiano il prossimo 6 settembre 2022, insieme a Watch 3 Pro, Buds Air 3S e altri prodotti del brand. Per quanto riguarda il prezzo, è facile aspettarsi un range intorno ai 120/130€ al cambio per la versione base, ma capiremo tra qualche giorno tutto.

