Realme ha in cantiere un nuovo entry-level: lancio imminente per C30s

Realme potrebbe presto ampliare la sua famiglia di smartphone della serie C con un nuovo entry-level. Dopo il debutto di Realme C30 avvenuto nel mese di giugno, il produttore si starebbe preparando al lancio di un modello aggiornato: C30s. Lo smartphone ha di recente ottenuto le certificazioni NBTC ed EEC ed è apparso sui siti Web di tali enti con numero di modello “RMX3690“.

Realme C30s certificato, la famiglia si espande con un nuovo entry-level

Questa è la prima volta che Realme C30s dà prova di esistere: in questi mesi non è mai trapelato nulla a riguardo, per cui le informazioni che si hanno al momento sono davvero molto, molto povere. E neanche la documentazione ufficiale aiuta, in quanto sia l'elenco NBTC che EEC non mostrano alcun dettaglio sulle caratteristiche del prossimo dispositivo firmato Realme. L'unico dettaglio che si evince è la presenza del supporto dual-SIM.

Ad ogni modo, facendo parte della famiglia C30, dovremmo in teoria aspettarci specifiche da entry-level e riprendere parte della scheda tecnica del modello lanciato a giugno. Quindi ci azzardiamo ad ipotizzare la presenza di uno schermo LCD IPS da 6,5 “, un processore Unisoc o MediaTek, 3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione interna.

Cosa vi aspettate da questo smartphone? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il