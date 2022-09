Realme Buds Air 3S, ci siamo: ecco la data di uscita

La compagnia asiatica è pronta ad arricchire ulteriormente la gamma Buds con un nuovo paio di auricolari true wireless. In questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati finora sulle Realme Buds Air 3S: le nuove cuffiette TWS sono in dirittura d'arrivo!

Aggiornamento 04/09: dopo averne scoperto la data di uscita, vediamo quali sono le specifiche dei nuovi auricolari TWS di Realme. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Realme Buds Air 3S in arrivo: tutto quello che sappiamo finora

Caratteristiche e specifiche

Gli auricolari true wireless Realme Buds Air 3S sembrano avere un design compatto ed una custodia di ricarica squadrata, con una copertura superiore trasparente. Il look generale è molto diverso rispetto alle precedenti proposte targate Realme. L'indossabilità è in-ear, con degli inserti in silicone ed un'aletta superiore per tenere gli auricolari saldi all'interno delle orecchie; inoltre pare che le cuffiette porranno l'accento sulla qualità dei bassi.

Si vocifera l'utilizzo di un driver da 11 mm con tecnologia”Liquid Silicone Triple Titanium”, coadiuvato da tre profili di equalizzazione: Boost Bass, Clear Bass, Nature Balance e Clear Vocals. Inoltre, grazie alla presenza di 4 microfoni sarà possibile abilitare l'opzione di cancellazione del rumore digitale AI per le chiamate.

Realme Buds Air 3S – Prezzo e uscita

Quando arrivano dunque le Realme Buds Air 3S? Il brand ha appena ufficializzato che saranno presentate il prossimo 6 settembre, insieme al Watch 3 Pro, smartwatch top gamma dell'azienda. In termini di costi nulla è ancora noto, ma immaginiamo un grande rapporto qualità/prezzo.

Restando in tema di cuffie Realme, vi consigliamo la nostra recensione delle Buds Air 3 Neo, ultima incarnazione della gamma.

