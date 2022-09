Xiaomi Band 7 Pro non sarà economica: spunta il prezzo per l’Europa

Nonostante sia passato diverso tempo dal lancio in Italia dell'ultima smartband di Xiaomi, la speranza di vedere il debutto della versione Pro non è mai svanita. Una recente certificazione fa ben sperare ed ora un leaker svela quanto costerà Xiaomi Band 7 Pro in Europa: tenetevi, perché il prezzo non vi piacerà se vi aspettare un indossabile economico.

Quanto costerà Xiaomi Band 7 Pro in Europa e in Italia: un leak svela il prezzo

Il debutto Global del fitness tracker è atteso entro fine anno: manca ancora una data ma un documento ufficiale sembra confermare l'uscita fuori dai confini cinesi. Nel frattempo un noto insider rivela il possibile prezzo di Xiaomi Band 7 Pro in Europa (e quindi in Italia): se siete curiosi di sapere quanto costerà l'indossabile potreste rimanere delusi.

Com'è facile intuire dalle novità della smart band la cifra lieviterà rispetto al modello base. Si parla di almeno due versioni (con cinturino Black o White) ad un prezzo consigliato di 99€. Si parla poi di un prezzo lancio di 89€, ma solo in alcune regioni (non specificate).

Inoltre sarà possibile acquistare i cinturini di ricambio in sei colorazioni diverse (blu, verde, rosa, arancione, grigio e verde).

Xiaomi Band 7 Pro: ne vale la pena?

Il presunto prezzo di Xiaomi Band 7 Pro è davvero così salato? Vale la pena fare l'upgrade? Per gli utenti che si aspettavano una cifra simile a quella della versione standard (59.9€ di listino) ovviamente ci sarà tanta delusione. Tuttavia 99€ (e 89€ in promozione) non è un prezzo poi così male tenendo conto delle novità.

La smart band, infatti, rappresenta la versione definitiva dell'accessorio targato Xiaomi. Abbiamo un design stravolto rispetto al solito stile a capsula, ma lo schermo AMOLED raggiunge gli 1.64″, abbiamo la luminosità automatica, l'Always-On Display, una batteria più capiente, GPS ed NFC.

La versione cinese presenta anche il microfono per richiamare l'assistente smart XiaoAI: chissà se avremo una versione Global con Alexa! Comunque, per saperne di più su Xiaomi Band 7 Pro, eccovi il nostro approfondimento.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il