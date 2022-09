OPPO, Honor e vivo condivideranno la nuova fotocamera Sony da 1″

Il 2023, sia in termini di anno solare che di mercato smartphone, si avvicina e raggruppando un po' tutte le notizie raccolte, tra le specifiche che andranno rinnovate nei top gamma ce n'è una che risalta più di tutte. Stiamo parlando della fotocamera con sensore da 1″ o meglio, quello prodotto da Sony che condivideranno OPPO, vivo e Honor.

OPPO Find X6 Pro, vivo X90 Pro e Honor Magic 5 Pro con Sony IMX978: primi dettagli della nuova fotocamera da 1″

Cosa sappiamo, dunque, della nuova fotocamera da 1″ che secondo i leak guiderà il comparto di sensori dei flagship OPPO, Honor e vivo? Parliamo del Sony IMX978, nuova espressione della casa giapponese in termini di sensori da smartphone, che segue il Sony IMX989 che abbiamo visto su Xiaomi 12s Ultra. Ma quali sono le differenze tra questi due componenti?

Vivo, Oppo, Honor

1" main camera

Partiamo dalle dimensioni, che per entrambi sono da 1″ con la differenza che quello usato da Xiaomi è da 1.6 µm, mentre il nuovo sarà da 1.55 µm. Oltre a questo, ciò che va a cambiare sarà la risoluzione, che trova un dato abbastanza particolare. Se infatti su Xiaomi 12s Ultra abbiamo un sensore da 50.3 MP, sui nuovi flagship OPPO, vivo e Honor questo sarebbe da 52 MP.

Ma quali saranno, di preciso, gli smartphone che utilizzeranno l'IMX978? Senza dubbio lo troveremo nella fotocamera di OPPO Find X6 Pro, così come Honor Magic 5 Pro/Ultimate e molto probabilmente vivo X90 Pro, a meno che non ci sia il ritorno di un modello Pro+. Chiaramente, molto lo faranno anche le ottimizzazioni che Hasselblad e ZEISS apporteranno a fare la differenza: siamo pronti per una stagione di smartphone votati all'imaging? Nel frattempo, vi lasciamo la recensione di Xiaomi 12s Ultra ed un approfondimento dedicato ai sensori da 1″.

