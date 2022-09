Nothing Ear (Stick) in arrivo: primo video teaser

Dopo aver assistito al lancio del suo primo smartphone, Nothing Ear (Stick), sarà il nome della novità della compagnia di Carl Pei. La compagnia ha deciso di tornare a far parlare di sé nel settore audio, preparando un nuovo paio di cuffie TWS. Un dispositivo che non sarà un successore del primo modello Ear (1), quanto una sua variante per chi volesse preferirle in un nuovo formato.

Aggiornamento 29/09: un nuovo video teaser preannuncia il lancio delle Nothing Ear (Stick). Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Nothing Ear (Stick) stanno arrivando: tutto quello che sappiamo

Lo scopo per cui esistono le Nothing Ear (Stick) è quello di prendere le Ear (1) e proporle sotto una veste diversa. Anziché essere inserita all'interno di una scocca quadrata, le Ear (Stick) verranno presentate dentro a una nuova custodia a forma di tubo. Questa custodia potrà essere aperta ruotandola su sé stessa, facendo sì che le cuffie possano essere tirate fuori tramite un'apposito oblò.

Sia per le cuffie che per la custodia, verrà mantenuto l'iconica scocca trasparente, un'aggiunta più che gradita per coloro che sono amanti dei componenti elettronici a vista.

Per il resto, le caratteristiche tecniche delle Nothing Ear (Stick) non dovrebbero variare molto rispetto al modello base Ear (1), anche se mancano informazioni ufficiali in merito. Le certificazioni ci rivelano una batteria da 36 mAh, e con la custodia di ricarica dovrebbe avere fino a 30 ore di autonomia con ricarica via USB Type-C. Gli auricolari potrebbero poi ottenere un grado di resistenza all'acqua IP54, connettività Bluetooth 5.2, modalità di isolamento acustico AI e una a bassa latenza, ma niente da fare per la cancellazione attiva del rumore.

Prezzo e data d'uscita

Inizialmente si ipotizzava che le cuffie TWS Nothing Ear (Stick) potessero essere presentate assieme a Nothing Phone (1), visto che una prima immagine era stata condivisa a luglio, ma così non è stato. Per il momento, non c'è ancora una data di presentazione, così come mancano informazioni sul prezzo, probabilmente inferiore ai 99€ chiesto per le Ear (1).

