Nothing Ear (1) Stick stanno arrivando: primo teaser ufficiale

Nothing potrebbe presto lanciare le Ear (1) Stick, dei nuovi auricolari semi-in-ear dei quali si vocifera già da tempo. Gli auricolari hanno di recente ottenuto diverse certificazioni, lasciando sperare in un debutto imminente.

Aggiornamento 22/09: un nuovo teaser preannuncia il lancio delle Nothing Ear (1) Stick. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Nothing Ear (1) Stick certificate, lancio imminente?

Non è la prima volta che sentiamo parlare delle Nothing Ear (1) Stick. Una prima immagine di questi auricolari è stata condivisa ad inizio luglio, tant'è vero che si è creduto in un lancio in concomitanza con il primo smartphone a marchio Nothing (per chi non lo sapesse, si tratta di una neo-azienda fondata da Carl Pei, ex co-founder di OnePlus insieme a Pete Lau).

Ora, l'ipotesi di lancio dei nuovi auricolari sembra farsi sempre più concreta: le Nothing Ear (1) Stick sarebbero apparse nei database di più enti di certificazione, come la BIS, la SIRIM e la SGS Fimko. Purtroppo, la documentazione ufficiale non rivela alcun dettaglio sui tanto attesi auricolari, fatta eccezione per il numero di modello, che è “B157”.

Possiamo però qui sintetizzare alcune delle presunte caratteristiche delle Nothing Ear (1) Stick. Si dice che questi saranno degli auricolari semi-in-ear prive di punte in silicone e pertanto più economiche delle Ear (1). Il case di ricarica potrebbe essere di forma rettangolare ed offrire fino a 30 ore di autonomia. Gli auricolari potrebbero poi ottenere un grado di resistenza all'acqua IP54, offrire una modalità di isolamento acustico AI e una modalità a bassa latenza, ma potrebbero non offrire la funzione di Cancellazione Attiva del Rumore.

Teaser ufficiale | Aggiornamento 22/09

Con un'immagine teaser ufficiale postata sul profilo Instagram, adesso sappiamo con certezza che le Nothing Ear (1) Stick stanno arrivando sugli scaffali.

Oltre a confermarne le fattezze e il nome, Nothing ne preannuncia la messa in vendita nel futuro imminente. Tuttavia, per il momento non abbiamo alcuna data prevista per la presentazione delle nuove cuffie TWS Nothing Ear (1) Stick.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il