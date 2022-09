Smart Home firmata Netatmo: dalla sicurezza al risparmio, soluzioni per tutta la casa

Anche Netatmo ha partecipato all'IFA di Berlino, portando con sé alcuni nuovi dispositivi per la casa intelligente. Il nuovo sistema di videosorveglianza nella colorazione bianca è tra le principali novità dell'evento. Scopriamo insieme tutti i dispositivi che Netatmo ha portato in Fiera.

I dispositivi Netatmo per la sicurezza della tua casa

La nuova Videocamera Esterna Intelligente e il Sensore di Sicurezza Intelligente nel colore bianco sono le principali novità portate da Netatmo alla Fiera di Berlino di quest'anno. Insieme, compongono un sistema di videosorveglianza completo ed offrono la possibilità di monitorare la propria abitazione in qualsiasi momento e da ogni luogo, semplicemente collegandosi dallo smartphone.

Mentre la videocamera esterna riesce a riconoscere persone, animali e veicoli, quella interna è dotata di un sistema di riconoscimento facciale e ciò permette di distinguere tra situazioni di pericolo da falsi allarmi. Il tutto può essere accompagnato dal Campanello Intelligente con Videocamera, grazie al quale rispondere e riconoscere i propri visitatori in qualsiasi momento.

Altri dispositivi Netatmo per la sicurezza della propria abitazione includono il Rilevatore di fumo intelligente, che offre un'autonomia di dieci anni e fa scattare un potente allarme da 85 dB in caso di incendio; e il Rilevatore di monossido di carbonio intelligente, che monitora le macchine a combustione e misura la presenza di gas.

Netatmo ha anche portato la nuova soluzione Illuminazione Intelligente realizzata in collaborazione con Céliane, che permette di automatizzare l'accensione e lo spegnimento delle luci o di controllarle da remoto tramite comandi vocali o via app.

Infine, per affrontare uno dei problemi più gravi del mercato attuale, ovvero la crisi energetica, Netatmo ha lanciato dei termostati intelligenti compatibili con la maggior parte degli impianti di riscaldamento. Questi offrono diverse funzionalità che aiutano a ridurre il consumo di energia, come la programmazione settimanale del riscaldamento e il rilevamento di eventuali finestre aperte.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il