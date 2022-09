Moto G72 senza segreti, fra render e specifiche

Non si ferma Motorola: dopo aver esteso la sua serie Edge per la fascia alta, Moto G72 si appresta a fare lo stesso per quella più tipicamente mid-range. Dopo aver scoperto modelli come Moto G82 5G, G52, G62 5G, G42 e G22, anche la serie G7x sta per ricevere un nuovo capitolo per la generazione attuale di smartphone. Vediamo cosa sappiamo finora su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Moto G72 sta arrivando: tutto quello che sappiamo

Design e display

Come si evince dai render trapelati in rete, Moto G72 si distacca dagli altri modelli della famiglia G, adottando un modulo fotografico più in linea con gli ultimi modelli della serie Edge. Disponibile in tre colorazioni, Blue, Silver e Grey/Black, la scocca di G72 sarebbe trattata per essere idrorepellente IP54, come il suo predecessore. Si vocifera della presenza di uno schermo p-OLED da 6,55″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 120 Hz e lettore d'impronte nel display; le dimensioni ammonterebbero a 160,47 x 74,4 x 7,89 mm per 166 grammi.

Caratteristiche e scheda tecnica

Secondo quanto trapelato, Moto G72 avrebbe un inedito chipset MediaTek MT6789, affiancato da 4/6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Ad alimentare il tutto ci sarebbe una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Ovviamente per il software troveremo sistema operativo Android 12. Sul posteriore troveremmo una tripla fotocamera da 108+8+2 MP, composta da un sensore primario, un ultra-grandangolare e un sensore per l'acquisizione di profondità; sul davanti, invece, il look punch-hole accoglierebbe una selfie camera da 16 MP. Inoltre, ci sarebbero anche speaker stereo con supporto Dolby Atmos.

Prezzo e data d'uscita

Mancano ancora informazioni su data e prezzo di lancio per Moto G72; ricordiamo che Moto G71 venne presentato in Italia al costo di 299,90€.

