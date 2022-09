Logitech G Gaming: la console cloud ha una data di uscita

Logitech e Tencent Games stanno lavorando insieme ad una nuova console portatile per il cloud gaming che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno. La console si chiama Logitech G Gaming e dovrebbe supportare piattaforme di cloud gaming molto importanti come Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud Gaming, consentendo dunque ai gamer di continuare a giocare ai loro titoli AAA preferiti anche quando sono lontani dalla loro console o dal PC.

Ma che aspetto ha Logitech G Gaming? Ci ha pensato Evan Blass a svelare in anteprima il design della nuova console, condividendo in rete una serie di immagini render che ne ritraggono l'aspetto il software.

Aggiornamento 07/09: Logitech ha diramato le date per la presentazione della console cloud G Gaming. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Queste immagini di Logitech G Gaming mostrano una console molto simile alla Switch

Il fattore di forma di Logitech G Gaming è molto simile a quello della Nintendo Switch: la console è in gran parte di colore bianco con levette nere che fiancheggiano lo schermo. Lo schermo presenta cornici evidenti, con un D-Pad sulla sinistra e pulsanti X, Y, A, B sulla destra. La console è dotata anche di un pulsante Home sotto la levetta destra e un pulsante Logitech G sotto il D-Pad a sinistra.

Il retro della console è caratterizzato dal logo G di Logitech e impugnature testurizzate. Lungo il bordo superiore sono posizionati dei pulsanti di attivazione, un bilanciere del volume e un pulsante per disattivare l'audio. Sembra che sia presente anche uno slot per schede SD.

Lato software, le immagini mostrano dei dettagli molto importanti. Sembra, infatti, che la console esegua il sistema operativo Android, probabilmente una ROM personalizzata, con tanto di Google Play Store, Chrome e YouTube. Sembra poi che Logitech G Gaming offra supporto per Steam, oltre che per Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now. Altri elementi dell'interfaccia utente includono alcune icone di navigazione nell'angolo superiore sinistro e quelle relative all'ora, Bluetooth, Wi-Fi e batteria nell'angolo superiore destro.

Logitech ha appena annunciato che la console G Gaming troverà il proprio palcoscenico nel prossimo ed imminente Logi PLAY. L'evento in questione, concentrato su tutto ciò che concerne il gaming da parte del brand, si terrà a Berlino il prossimo 20 e 21 settembre 2022. In uno di questi due giorni, probabilmente il secondo, l'azienda alzerà dunque il sipario su quella che potrebbe essere una delle console più intriganti nel panorama videoludico. Non ci resta dunque che attendere l'evento per saperne di più.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il