iQOO Z6 Lite 5G: confermata la data di lancio e le prime caratteristiche

Se ne parla ormai da tempo e adesso abbiamo finalmente una data di lancio. iQOO Z6 Lite 5G, il modello più economico della serie, è molto vicino al lancio. Scopriamo insieme quando debutterà il prossimo smartphone iQOO, insieme ad alcuni dettagli sulle sue caratteristiche.

Ecco quando verrà lanciato iQOO Z6 Lite 5G

iQOO Z6 Lite 5G sarà disponibile a partire dal prossimo 14 settembre in India, e proprio come la maggior parte degli smartphone del brand, verrà venduto su Amazon. La pagina allestita sul noto e-commerce rivela anche alcune delle caratteristiche chiave del prossimo smartphone, che a quanto pare non sarà un rebrand di qualche dispositivo già presente sul mercato, quanto una offerta del tutto nuova.

Il design di iQOO Z6 Lite 5G sembra essere piuttosto simile a quello di iQOO Z6 5G. Il display presenta un drop notch per la fotocamera frontale ed è circondato da cornici sottili. Lo smartphone presenta ha un corpo piatto e squadrato simile alla maggior parte dei dispositivi attuali. Il bilanciere del volume e il pulsante di accensione si trovano sul bordo destro, mentre sul retro troviamo un grande modulo fotografico rettangolare con due sensori e il flash LED.

Infine, iQOO Z6 Lite 5G supporterà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon (non è ancora noto quale, occorrerà attendere il 7 settembre per scoprirlo), e offrirà doppia connettività 5G.

