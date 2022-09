iQOO Z6 Lite 5G sarà il primo con Snap 4 Gen 1: ecco il punteggio su Antutu

La serie Z della costola di vivo si arricchisce con una nuova aggiunta. Dopo i modelli base 5G e 4G ed una variante Pro, si parla di iQOO Z6 Lite 5G, dispositivo di fascia media che promette grandi soddisfazioni: in questo approfondimento abbiamo raccolto per voi tutte le conferme e le indiscrezioni su specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato!

iQOO Z6 Lite 5G: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design del nuovo smartphone della gamma ricalca perfettamente lo stile del resto della famiglia e non introduce novità. Abbiamo quindi un modulo fotografico rettangolare che ospita due anelli contenenti i sensori, affiancati dal Flash LED.

Frontalmente trova spazio un display con notch a goccia, molto probabilmente un'unità LCD IPS da 6.58″; l'azienda ha confermato che iQOO Z6 Lite 5G avrà un refresh rate avanzato, a 120 Hz. Il lettore d'impronte digitali dovrebbe essere integrato lateralmente.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Come annunciato dalla stessa azienda, iQOO Z6 Lite 5G sarà il primo smartphone al mondo mosso dallo Snapdragon 4 Gen 1: si tratta dell'ultima soluzione low budget di Qualcomm, un chipset octa-core realizzato a 6 nm, con architettura Kryo a 64 bit e una frequenza massima di 2 GHz.

I primi benchmark su Antutu mostrano un punteggio di 388.486, superiore a quello del Dimensity 700 e dello Snapdragon 680. Lato memorie ci si aspettano almeno 6 GB di RAM (con supporto alla Virtual RAM) e 128 GB di storage. Per il software non mancherà Android 12, ormai quasi imprescindibile, mentre la batteria dovrebbe essere un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W.

Il comparto fotografico è ancora incerto ma si parla già di un sensore principale da 50 MP.

iQOO Z6 Lite 5G – Prezzo e uscita

La data di presentazione di iQOO Z6 Lite 5G è fissata per il 14 settembre, ma solo in India; non ci sono leak sul prezzo ma è probabile parlare di una cifra intorno ai 189€ al cambio, ossia almeno 15.000 rupie (secondo i pronostici di vari media).

