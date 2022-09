Infinix Zero Ultra 5G a 200 MP e 180W: data ufficiale

Si torna a parlare di Infinix, brand sconosciuto ai più ma che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé, stupendo con smartphone del tutto inaspettati. Dico questo perché, assieme a Tecno e Itel, fa parte di Transsion Holdings, produttore cinese che concentra le sue vendite in mercati emergenti quali Africa, Medio Oriente, Sud-est dell'Asia e Sud America. Di conseguenza, da un brand con queste mire geografiche non ci si aspetterebbe uno smartphone quale sarà Infinix Zero Ultra 5G, che secondo quanto trapelato avrà una scheda tecnica molto ambiziosa.

Aggiornamento 27/09: abbiamo la data ufficiale di presentazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Infinix Zero Ultra 5G trapela in rete con specifiche tecniche di alta fascia

Design e display

Prima di tutto, l'estetica: Infinix Zero Ultra 5G avrebbe uno schermo curvo punch-hole AMOLED da 6,7″ Full HD+, con refresh rate a 120 Hz e sensore ID al di sotto; la curvatura si ricongiunge con quella posteriore, come accade su molti dei top di gamma più pregiati. Lo smartphone sarà disponibile in due colorazioni, differenziate anche dalla trama utilizzata per la scocca posteriore.

Caratteristiche e specifiche tecniche

A stupire sarebbe il comparto batteria, visto che si vocifera la presenza di una 4.700 mAh in grado di ricaricarsi molto rapidamente grazie alla tecnologia Thunder Charge 180W. Non si tratta di un vero e proprio record, con iQOO 10 Pro che si spinge fino ai 200W, ma ci troviamo comunque dinnanzi a uno degli smartphone con uno degli standard di ricarica più potenti al mondo. Ad alcuni potrebbe deludere il SoC, che non è di Qualcomm bensì di MediaTek, cioè quel Dimensity 920 5G che troviamo anche su Redmi Note 11 Pro+ e Realme 9 Pro+. È un SoC a 6 nm, con CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G68 MC, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Frontalmente ci sarebbe una fotocamera da 32 MP, ma ad attirare l'attenzione è il comparto fotografico principale. Al suo interno troverebbe spazio un sensore da 200 MP con OIS, uno dei primi sul mercato visto che attualmente solo Moto X30 Pro ne vanta uno, assieme a un ultra-grandangolare/macro da 8 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Non sappiamo, però, se Infinix adotterà lo stesso Samsung HP3 o se preferirà il nuovissimo (e più economico) OmniVision OVB0A. Non è la prima volta che Infinix ci stupisce in materia di fotocamera, come accaduto con Infinix Zero X Pro e il suo teleobiettivo periscopiale.

Prezzo e data d'uscita

Infinix Zero Ultra 20 5G sarà presentato ufficialmente il 5 ottobre; si parla addirittura di lancio globale, ma non è chiaro sapere se arriverà anche in Europa. Rimane da vedere a che prezzo verrà proposto.

