Questo smartphone Infinix avrà una selfie cam mai vista prima

Quando si pensa alle novità che uno smartphone può apportare al mondo multimediale, il pensiero va praticamente sempre alla fotocamera posteriore. Oggi lo smartphone è anche e soprattutto una macchina fotografica, grazie alla sua portabilità e alla semplicità di condivisione dei propri scatti. Ma come vuole dimostrare Infinix, non bisogna sottovalutare la qualità della fotocamera anteriore, dalla quale passano molti di questi scatti. Lo abbiamo visto in passato con HTC 10, lo abbiamo visto più di recente con vivo V21 5G e lo vedremo in futuro con un inedito smartphone targato Infinix.

Uno smartphone con OIS nella selfie camera: ci sta lavorando Infinix

Come al solito, quando parliamo di Infinix è necessario aprire una parentesi per creare un contesto. Seppur sia un brand praticamente sconosciuto in occidente, fa parte del gruppo cinese Transsion, che possiede anche i marchi Tecno e Itel. Il perché non lo conosciate è perché è un marchio diffuso perlopiù in Medio Oriente, in Africa e nel Sud-est asiatico, mercati dove la compagnia possiede delle fette di mercato. Nonostante non sia un marchio mediaticamente al top, Infinix ha dimostrato di saper maneggiare tecnologie decisamente all'avanguardia. Penso a Infinix Zero X, dotato di ricarica a 160W, zoom 60x e scocca elettrocromatica, o al più recente Infinix Zero Ultra 5G a 200 MP e ricarica a 180W.

In tutto ciò, perché ho citato HTC 10 e vivo V21? Perché Infinix sta preparando un altro smartphone inedito, sempre per la serie Zero, in cui fra le caratteristiche principali ci sarà anche la selfie camera. Secondo quanto trapelato, lo smartphone sarà dotato di una fotocamera frontale da 60 MP dotata di stabilizzazione ottica OIS, una feature presente su pochissimo smartphone nella storia. Le foto che circolano in rete mostrano uno smartphone con schermo molto curvo, ma per ora non conosciamo altre specifiche del prossimo modello Infinix. Il prossimo 5 ottobre verrà presentato ufficialmente Infinix Zero Ultra 5G, perciò aspettiamo per scoprire se ci sarà anche questo.

