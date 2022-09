I migliori robot aspirapolvere cinesi | Classifica Settembre 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori robot aspirapolvere cinesi. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo. Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Ultimo aggiornamento: Settembre 2022

I migliori robot aspirapolvere

Dreame D10 Plus

I robot aspirapolvere con dock di svuotamento sono ormai all'ordine del giorno ed i prezzi si fanno via via sempre più ghiotti. Dreame D10 Plus è la soluzione per chi punta ad un prodotto completo, con un occhio al portafogli. Svuotamento automatico, mappatura precisa multi-piano, 4.000 PA di potenza e fino a 170 minuti di autonomia (5.200 mAh di batteria). Immancabili i controlli tramite Alexa e Google!

RECENSIONE

Perché acquistare Dreame D10 Plus? Ovviamente perché si tratta di un prodotto Dreame: qualità e potenza ad un prezzo super!

Prezzi

Yeedi Mop Station

Il robottino Yeedi Mop Station è tra i prodotti del brand più appezzati (anche da noi, come vedrete dalla recensione presente in basso) per le sue performance efficienti. Il dispositivo è accompagnato da una dock di svuotamento ed è dotato della funzione di auto-pulizia: in questo modo le spazzole sono sempre pronte per una nuova sessione! Il robot offre una potenza di aspirazione da 2500 PA ed un'autonomia fino a 180 minuti; i controlli tramite app e comandi vocali rendono l'esperienza di puzlia ancora più smart!

RECENSIONE

Perché acquistare Yeedi Mop Station? Il robottino 2 in 1 aspira e lava, tutto con la massima indipendenza grazie alla dock di svuotamento inclusa. Un alleato super per le pulizie di casa, ora in sconto a 499€ su Amazon (riscattando il Coupon di 150€ presente nella pagina del prodotto)!

Neabot N2

Neabot N2 è una soluzione accessibile accompagnata da una pratica dock per l'autopulizia: si tratta di uno dei robot aspirapolvere più interessanti della sua fascia di prezzo. Aspira e lava i pavimenti, offre una potenza di 2.700 PA, è in grado di mappare in modo intelligente e veloce tramite laser (con tecnologia LiDAR LDS 8.0) ed offre la massima sicurezza grazie ai sensori di rilevamento anti-caduta. Ovviamente i controlli tramite app ed Alexa sono un must have per completare il quadro!

Perché acquistare Neabot N2? Un rapporto qualità/prezzo super per un aspirapolvere efficiente e dotato di dock!

Prezzi

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Il recente Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è il “piccolo” dell'ultima serie di robottini aspirapolvere lanciata in Italia. Si tratta di un modello economico ma che comunque non si fa mancare nulla: abbiamo una potenza di 2.200 PA, una batteria da 2.60 mAh, la funzione di lavapavimenti, tecnologia LDS e mappatura avanzata in tempo reale. Anche in questo caso non manca la compatibilità con Alexa e Google.

Perché acquistare Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S? Si tratta di un robottino targato Xiaomi, con tutte le garanzie a cui ci ha abituato la compagnia di Lei Jun!

Prezzi

Ecovacs Deebot T9

Ecovacs Deebot T9 è un robot aspirapolvere senza compromessi: si tratta di un modello accompagnato da una dock di svuotamento e dotato di una batteria da 5.200 mAh in grado di offrire fino a 200 minuti di pulizia, ad una potenza di 3.000 PA. La tecnologia AIVI 3D consente di mappare l'ambiente con precisione ed evitare gli ostacoli in modo tempestivo.

Perché acquistare Ecovacs Deebot T9? Il robot è disponibile con uno sconto di ben 120€: di certo un'ottima occasione!

Prezzi

