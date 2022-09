Il nuovo smartwatch top di Huawei lancia la sfida Apple Watch Ultra

Uno dei settori più apprezzati di Huawei è certamente quello degli smartwatch e le serie Watch e Watch GT ne sono un esempio. Quello che però la rende un'azienda di livello è il saper creare modelli di lusso, come nel caso del Huawei Watch GT 3 Pro Titanium, che fa concorrenza in termini di qualità al nuovo Apple Watch Ultra.

Huawei Watch GT 3 Pro Titanium: cosa cambia dalla versione base?

Quali sono le novità o comunque le differenze tra il modello Titanium e quello base della serie GT 3 Pro? Il tutto sta nella cassa di questo smartphone, visto che è appunto realizzata in Titanio e trova quindi una struttura rinforzata con trame più spigolose verso l'alloggio del cinturino, pur senza perdere una leggerezza importante che è tipica del materiale in questione.

Huawei ha pensato proprio a tutto, fornendo sia un modello con cinturino in similpelle pregiata, sia un modello tutto realizzato in Titanio. Per il resto, le funzionalità sono tutte confermate, così come il display AMOLED già presente (il modello è quello più grande da 46 mm): quindi sono presenti funzioni come l'ECG (assente in Italia), il GPS pensato per i giocatori di golf professionisti e le applicazioni di terze parti per HarmonyOS 3. Chiaramente, è l'ideale anche per le immersioni.

Ma quanto costa questa nuova versione del Huawei Watch GT 3 Pro? La variante Titanium trova un costo di circa 472€ (3.288 yuan), che considerando i 1.000€ circa dell'Apple Watch Ultra, lo rendono particolarmente conveniente in termini di rapporto qualità/prezzo. Non si sa se troveremo mai questa versione in Italia, ma sperare in questo caso non è vano. Intanto, vi lasciamo la recensione dello smartwatch per sapere come va e cosa offre.

