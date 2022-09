Huawei Nova 10 SE: i punti chiave svelati prima del lancio

Dopo il lancio europeo della serie Nova 10 e del 10Z in Cina, Huawei completerà la serie con il modello SE. Questo nuovo smartphone si presenta una sorta di refresh del modello precedente, mantenendo alcune certezze nelle specifiche tecniche, che vi riportiamo in attesa della data di uscita e del prezzo di vendita.

Huawei Nova 10 SE: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Come raccontato nelle prime notizie venute fuori, il design del Huawei Nova 10 SE si presenta caratterizzato da un incontro tra la serie 9 e la serie 10, quindi resta il bumper fotocamera a pillola della precedente serie, con gli accorgimenti dell'attuale gamma. E infatti, in termini di misure abbiamo uno spessore da 7.39 mm con un peso di 184 grammi, quindi in linea con le dimensioni sottili degli altri due. Passando invece al display, abbiamo un pannello OLED da 6.67″, con integrato un refresh rate a 90 Hz.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Come si struttura l'hardware del nuovo mid-range di Huawei? Sebbene non sia noto, è facile che sia confermato lo Snapdragon 680 visto sul Nova 9 SE, che abbiamo recensito, mentre per la memoria abbiamo un taglio da 8 GB RAM e anche 256 GB di storage. Lato batteria abbiamo poi un upgrade, con un modulo che sale a 4.500 mAh e con ricarica rapida a 66W, come il modello base Nova 10.

E per la fotocamera? Qui Huawei ha ridotto il numero di sensori, mantenendo però quello principale da 108 MP, con grandangolare da 8 MP e immaginiamo un Macro da 2 MP. Confermata la selfie camera da 16 MP del precedente modello. Il sistema operativo è poi EMUI 12 basata probabilmente su Android 11.

Huawei Nova 10 SE – Prezzo e data di uscita

Sebbene sia comparso sul sito di Huawei Sud Africa, non è ancora noto quando il Nova 10 SE possa arrivare nel mercato Global. Immaginiamo possa giungere in ottobre 2022, ma aspettiamo conferme ufficiali. Per il prezzo, il precedente arrivò con un range di 349€, quindi immaginiamo che possa essere confermato anche per questo modello.

