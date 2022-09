Huawei Mate 50 Pro arriverà in Europa: abbiamo la data (ed il prezzo)

Ci eravamo lasciati con un interrogativo, in merito al possibile debutto internazionale dell'ultimo top di gamma del colosso tech cinese. Ebbene finalmente arriva una buona notizia: Huawei Mate 50 Pro è in dirittura d'arrivo in versione Global ed l'uscita in Europa sarebbe fissata proprio durante il mese di settembre!

Huawei Mate 50 Pro in versione Global: ecco la data di presentazione per l'Europa (ed il possibile prezzo)

Da parte dell'azienda non c'è stata alcuna pubblicità durante le scorse settimane, quindi c'è stato più di un dubbio al riguardo. Nonostante ciò ecco spuntare alcuni teaser poster (uno condiviso da Teme, insider che è una vera e propria autorità quando si parla di Huawei) che portano la lieta novella. La data di presentazione in Europa per Huawei Mate 50 Pro Global sarebbe fissata per il 26 settembre 2022 (in Germania).

Il 28 settembre il dispositivo sarà lanciato poi – sempre secondo le immagini spuntare in rete – in Polonia; in entrambi i casi ci sarà anche il lancio della serie Nova 10, già protagonista ad IFA 2022.

Tornando a Huawei Mate 50 Pro resta da vedere se sarà solo oppure in compagni del resto della serie: il sito ufficiale Global riporta le schede anche della versione standard e di quella Porsche Design. Se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli in merito alla nuova gamma top di Huawei, eccovi il nostro approfondimento.

Concludiamo con un'indiscrezione riguardante il prezzo: i preordini di Huawei Mate 50 Pro dovrebbero cominciare ad ottobre ad un prezzo di 1.399€.

