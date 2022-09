Huawei Mate 50: il 5G possibile con lo stesso “trucco” di P50 Pro

La serie Huawei Mate 50 è sicuramente tra le più interessanti in termini di scheda tecnica, pur mantenendo due elementi che tendono a limitarne l'espansione Global, cioè il software e l'assenza del 5G. Ma se per il primo caso l'espediente per ovviare è tutto sommato semplice, per la connettività si deve ricorrere all'ormai nota cover 5G, che sembra esser pronta anche per questi nuovi modelli.

La cover 5G di Huawei Mate 50 spunta dal vivo: sarà sottile come quella di P50 Pro?

Ma com'è fatta la nuova cover 5G per la serie Mate 50? In nostro aiuto arriva il leaker Comrade Guan, che ci mostra un'immagine dal vivo della custodia pensata per questo smartphone, che di per sé è un semplice case di colore nero ma che in basso trova il dettaglio che fa la differenza con la dicitura 5G, oltre che ad un rialzo che immaginiamo rappresenti il modem impostato per la connettività più potente.

Da come sembra, la cover pensata per Mate 50 non è affatto spessa, quindi lo smartphone non dovrebbe diventare ingombrante e quindi non impossibilitato a stare in tasca. Questa soluzione sembra praticamente la stessa pensata per Huawei P50 Pro qualche mese fa, che fece tanto discutere e immaginiamo sia la stessa azienda ad averla prodotta.

Ciò che sarà interessante è capire se questa cover sarà disponibile per tutti e quattro i modelli della serie Mate 50 oppure sarà realizzata per il solo modello Pro. Certo è che ormai, quanto meno in patria, Huawei sta provando in tutti i modi di restare competitiva: ma ci riuscirà?

