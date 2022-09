Honor sta per dare una svolta alla serie X40: certificata la ricarica di un modello top

Molto di recente abbiamo visto la presentazione di Honor X40, mid-range con alcuni picchi di specifiche molto interessanti per il prezzo a cui è proposto. Pare però che non sia affatto finita qui e si prospetta un modello mai visto prima per la serie, un possibile Honor X40 GT che ne cambierebbe totalmente i connotati e di cui è stata certificata la ricarica rapida.

Honor X40 GT: ricarica pari alla serie 70 e chipset da top gamma

A portare la notizia della certificazione di questo presunto modello X40 GT è il team di WHYLAB, che mostra quanto certificato da 3C, cioè la ricarica rapida di questo smartphone che ammonta a 66W. Dunque, un salto di qualità importante già nei confronti dell'X40, che già ha visto un upgrade in termini di specifiche. Questo dato va a pareggiare quello della serie Honor 70, che trova proprio 66W di potenza per il modello base e Pro.

Ma non è tutto qui. Infatti, l'insider si sbilancia parlando di quello che potrebbe essere il chipset di questo dispositivo. Ed è lì che c'è il vero cambio di passo per la serie X. Questo perché su Honor X40 GT potremmo trovare addirittura lo Snapdragon 888, che sarebbe ad oggi il SoC più potente mai visto in una gamma ad oggi considerata da sempre mid-range pura. Non ci sono altri dettagli, magari in termini di fotocamera, ma immaginiamo ci saranno presto altri dettagli.

Cosa ne pensate di questo cambiamento totale delle politiche della fascia media di Honor? Pensate possa portare ad un upgrade anche nel catalogo Global? Fatecelo sapere nei commenti!

