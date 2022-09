Honor X40 5G sta arrivando: confermata la data d’uscita della nuova serie

Gli ultimi giorni sono stati ricchi di avvenimenti in salsa Honor, sopratutto grazie alla presenza dell'azienda ad IFA 2022, la fiera tech di Berlino. Nel frattempo le cose si muovono anche in patria e nelle scorse ore l'azienda cinese ha confermato la data di presentazione di Honor X40 5G, nuovo mid-range che di certo non mancherà di stile!

Quando esce Honor X40 5G: ufficiale la data di presentazione

Honor X30

La data di presentazione di Honor X40 5G è fissata per il 15 settembre; il debutto avverrà in Cina tramite un evento dedicato. Non sappiamo ancora quanti modelli saranno lanciati, ma le indiscrezioni parlano di una versione base e – presumibilmente – di una variante Max. A luglio Honor ha lanciato il modello X40i, quindi è probabile che in totale la gamma avrà tre smartphone.

Lo scorso hanno la casa cinese ha lanciato il trittico composto da X30 5G, X30i ed X30 Max: di conseguenza anche la nuova serie dovrebbe seguire il medesimo schema.

Ma cosa aspettarsi da Honor X40 5G? Al momento si brancola nel buio e le indiscrezioni sono poche ed incerte. Si vocifera di un pannello curvo OLED e di un processore migliore di quello della precedente generazione. Conoscendo Honor, non mancherà l'attenzione allo stile: restiamo in attesa di ulteriori novità, sia ufficiali che sotto forma di leak!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il