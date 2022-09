Pixel Watch potrebbe permettere di personalizzare il quadrante con immagini di Google Foto

I quadranti dei nostri smartwatch ci aiutano a raccontarci. Impostando uno stile anziché un altro, dimostriamo i nostri gusti, ciò che ci piace, parte del nostro essere. E a quanto pare, in futuro, anche sugli smartwatch Wear OS 3 sarà possibile personalizzare il quadrante con delle immagini prelevate direttamente da Google Foto.

Pixel Watch potrebbe supportare la personalizzazione del quadrante con Google Foto

La novità è stata scovata dai ragazzi di 9to5google analizzando il codice della versione 6.8 dell'app di Google Foto per Android. Qui, sono state individuate diverse stringhe che parlano di una “photos_watchface_preview” che permetterà di “Selezionare le foto del quadrante”.

Il supporto per Google Foto offrirà una più ampia possibilità di personalizzazione del quadrante dello smartwatch, con immagini prelevate direttamente dalla nostra galleria. A quanto pare, dovrebbe essere possibile selezionare più foto e sarà lo smartwatch stesso a cambiare automaticamente l'immagine del quadrante nel corso della giornata, mostrando le foto selezionate.

Potrebbe trattarsi di una esclusiva Pixel Watch, ma non è detto che la funzionalità non possa – anche in un secondo momento – arrivare su altri smartwatch Wear OS 3. Non ci sono riferimenti al fatto che il supporto per Google Foto possa limitarsi ai soli smartwatch di casa Google, in effetti, e del resto neanche l'interfaccia utente per la configurazione è chiara.

È chiaro che la funzionalità sia ancora in fase di sviluppo e al momento non si hanno informazioni sul suo rilascio. Restiamo in attesa di novità.

