Chromecast HD svelato da Roland Quandt: non ha più segreti!

Big G ha in cantiere un nuovo Chromecast di fascia bassa, dal prezzo inferiore rispetto all'attuale modello 4K (e alla versione Full HD classica). Google Chromecast HD è quasi realtà ed in questo approfondimento andiamo a scoprire tutto quello che è trapelato finora su specifiche tecniche, design, prezzo ed uscita sul mercato!

Aggiornamento 15/09: Google Chromecast HD senza segreti grazie a questo nuovo leak. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Google Chromecast HD: tutto quello che sappiamo finora

Design e caratteristiche

Dopo la comparsa nel database dell'ente FCC e in altre certificazioni, da Roland Quandt arriva il leak definitivo. L'insider ha pubblicato immagini e caratteristiche di Google Chromecast HD, svelandone quasi tutti i dettagli.

Il nuovo dongle di Google ha un design a capsula con un cavo HDMI da collegare al televisore ed un ingresso per l'alimentazione (tramite Type-C). Il look del dispositivo è essenzialmente identico a quello della generazione attuale e l'unica differenza riguarda la qualità video.

Infatti, questa nuova versione di Chromecast supporterà Google TV ma solo con risoluzione Full HD (a 1080p). Ovviamente, oltre alla ricezione di contenuti è presente il supporto ad app e servizi come Netflix, YouTube e così via. Non mancherà poi un telecomando, anche in questo caso identico a quello del modello 4K (con tanto di pulsanti per avviare le app video più importanti).

Passando alle specifiche tecniche, il dispositivo dovrebbe montare un chipset Amlogic S805X2 con supporto alla decodifica AV1 e 1.5 o 2 GB di RAM; il suo funzionamento dovrebbe basarsi su Android 12, rendendolo il primo dispositivo di questo tipo con Google TV 12.

Google Chromecast HD – Prezzo e uscita

Non abbiamo ancora informazioni sulla data di presentazione di Chromecast HD con Google TV, ma Roland Quandt sostiene che il debutto dovrebbe avvenire il 6 ottobre, in occasione del lancio della serie Pixel 7. Il prezzo di vendita del nuovo dongle si aggirerà intorno ai 40€.

