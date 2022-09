Google sta per lanciare un Chromecast HD più economico, potrebbe essere il primo con TV 12

Google avrebbe in cantiere un nuovo Chromecast di fascia bassa, dal prezzo inferiore rispetto all'attuale Chromecast con Google TV (e alla versione Full HD classica). Dopo essere apparso sul sito Web della Federal Communications Commission, l'organo che si occupa della regolamentazione delle comunicazioni interstatali e internazionali via cavo, radio, televisione, satellite e filo al fine di garantire un mercato solido e competitivo, uno sviluppatore avrebbe ottenuto accesso alla build software completa di Google Chromecast HD, rivelando parte delle sue caratteristiche.

Aggiornamento 05/09: Google Chromecast HD quasi senza più alcun segreto. Trovate tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

Google Chromecast HD potrebbe essere il primo con Google TV 12

Sul sito Web della Federal Communications Commission è apparso un nuovo dispositivo wireless di Google con numero di modello G454V. Nonostante non si menzioni esplicitamente che si tratti di un dongle o di un Chromecast, la documentazione ufficiale lascia poco spazio all'immaginazione.

Anzitutto perché all'interno dei diagrammi allegati si fa riferimento a un dispositivo collegato alla presa della corrente tramite un cavo di alimentazione USB con tanto di telecomando; e in secondo luogo perché il documento cita una serie di informazioni legate allo streaming video.

Stando a quanto emerso dal sito Web della FCC, il dispositivo in questione supporta lo streaming video 1080p con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi dual-band (2,4 GHz e 5 GHz) e per le sue caratteristiche dovrebbe trattarsi di una soluzione di fascia bassa dal prezzo ancora più accessibile rispetto all'attuale Chromecast 4K con Google TV. Comunque la versione standard è già in Full HD, quindi bisognerà vedere quali saranno eventuali limiti.

A tutto questo si aggiungono ulteriori dettagli scovati da uno sviluppatore che è riuscito di recente ad accedere ad una build completa del software di Google Chromecast HD. Secondo quanto riferito, il dispositivo verrà fornito con un chipset Amlogic S805X2 che abilita la decodifica AV1, cosa che l'attuale Chromecast non fa. Il chipset è supportato da 1.5 GB di RAM, e il suo funzionamento si baserà su Android 12, rendendolo il primo streamer con Google TV 12.

Google Chromacast HD – Prezzo e disponibilità

Non abbiamo ancora informazioni sulla data di lancio e sui prezzi del presunto Chromecast HD con Google TV, ma il fatto che sia apparso sul sito Web della FCC lascia pensare che il debutto del dispositivo non sia così lontano.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il