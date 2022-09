Con Fafrees F20 affronti ogni strada alla massima potenza e in tutta sicurezza

Il mondo delle bici elettriche non prevede solo soluzioni da città ma anche modelli “più aggressivi”, adatti a qualsiasi tipo di strada. Fafrees F20 è la fat bike che punta alla sicurezza e alla resistenza, un modello potente perfetto per le gite fuori mano e tutti le tipologie di avventure. E se puntate al risparmio trovate anche dei prezzi interessanti sia su Amazon che direttamente tramite lo store ufficiale!

Fafrees F20: la fat bike scende di prezzo su Amazon e nello store ufficiale

Comodità e qualità sono le parole d'ordine di Fafrees F20: la bici elettrica è dotata di un buon sistema di assorbimento degli urti e di un sedile in pelle, per un'esperienza di guida più confortevole. È ideale per donne, uomini, giovani ed anziani: un mezzo di trasporto perfetto per pendolari, utenti avventurosi o per chi è in cerca di un veicolo green.

Come abbiamo visto anche in apertura, si parla di una fat bike, ovvero di un modello dotato di ruote oversize (da 20×3″) in grado di affrontare qualsiasi tipo di strada. La guida è sempre stabile ed il corpo robusto (pieghevole) è in grado di reggere fino a 150 Kg di peso.

Il motore brushless da 250W offre performance di tutto rispetto, con una velocità massima di 25 Km/h (quindi in linea con i nostri standard). La batteria da 36V 15Ah permette di beneficiare di un'autonomia fino a 90/120 Km in modalità assistita e fino a 55-65 Km in modalità full electric.

Il manubrio ospita anche un pratico display LCD, che permette di visualizzare lo stato della batteria, la distanza percorsa, la velocità ed altri parametri.

Siete interessati alla fat bike Fafrees F20? Allora vi segnaliamo che il veicolo è acquistabile sia su Amazon che tramite lo store ufficiale (in questo caso con spedizione rapida dall'Europa e pagamento anche con PayPal). Di seguito trovate i link all'acquisto.

