DJI Osmo Mobile 6 è il nuovo stabilizzatore per tutti i content creator

DJI ha lanciato Osmo Mobile 6, il nuovo stabilizzatore per smartphone ancora più ergonomico e funzionale. Il dispositivo presenta miglioramenti sotto tutti i punti di vista, garantendo risultati ancora più straordinari.

Osmo Mobile 6 è il nuovo stabilizzatore per smartphone lanciato da DJI. Rispetto al modello precedente, il dispositivo presenta una nuova impugnatura ergonomica e un morsetto più grande, che lo rende perfetto anche per gli smartphone più grandi e/o con quelli con cover.

Il suo funzionamento si basa sul sistema di stabilizzazione a 3 assi di DJI che, insieme a potenti algoritmi, mantengono lo smartphone stabile durante le riprese di foto e video. C'è una nuova rotella laterale che permette di controllare lo zoom e la messa a fuoco, mentre la nuova funzione di Avvio Rapido permette agli utenti in possesso di un iPhone di attivare velocemente la fotocamera.

Senza poi tralasciare la funzione ActiveTrack 5.0 che offre un tracciamento più stabile a distanze maggiori e consente alla fotocamera frontale di seguire i soggetti quando si girano. Osmo Mobile 6 presenta poi un nuovo pannello di stato che permette di controllare in modo pratico il livello della batteria, e un pulsante Modalità grazie al quale poter switchare tra le quattro modalità disponibili velocemente. Le modalità in questione sono:

Inseguimento: la visuale della fotocamera segue i movimenti di inclinazione e rotazione orizzontale dello stabilizzatore e rimane livellata durante le rotazioni;

Blocco dell’inclinazione: la visuale della fotocamera segue solo il movimento di rotazione orizzontale dello stabilizzatore;

FPV: tutti e tre gli assi dello stabilizzatore seguono il movimento manuale;

SpinShot: per controllare la rotazione della visuale della fotocamera occorre spostare il joystick a sinistra o a destra.

Non mancano poi una serie di funzionalità intelligenti che rendono foto e video ancora più incredibili. Queste includono le modalità Timelapse, Motionlapse e Hyperlapse; le modalità Move In e Move Out per effetti visivi di allungamento e compressione; tre nuove modalità panoramiche; e nuovi modelli per la modalità Story che permettono di condividere video accattivati con un tocco.

DJI Osmo Mobile 6 può essere già pre-ordinato sul sito ufficiale del brand al prezzo di 169€.

