DIZO Watch R Talk spunta dal vivo e avrà uno speaker notevole

La crescita di DIZO, soprattutto nel modus operandi, è sotto gli occhi di tutti ed il sub-brand Global di Realme sta pian piano portando prodotti sempre più interessanti per gli utenti più giovani. L'ultima carrellata riguarda ancora gli smartwatch, ma con un importante novità, visto che lancerà presto DIZO Watch R Talk e Watch D Talk, i primi modelli con chiamate Bluetooth dell'azienda.

Aggiornamento 05/09: DIZO Watch R Talk si mostra in un'immagine dal vivo e troverà uno speaker di grande livello. Trovate tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

DIZO Watch R Talk e Watch D Talk: tutto quello che sappiamo

Design e display

I due nuovi Watch R e D Talk guardano a due filosofie diverse di smartwatch, visto che il modello serie R trova una cassa circolare, mentre il Watch D è con cassa rettangolare. Questo però implica anche due target diversi per i due orologi, visto che il primo (Watch R Talk) trova un pannello AMOLED da 1.3″ (360 x 360 pixel) con Always-On e materiali come l'acciaio inossidabile, mentre il secondo ha sì uno schermo abbastanza esteso da 1.8″ ma con tecnologia LCD. Quanto ai tasti funzione, il modello circolare ne trova due, mentre il modello poligonale ne trova uno solo grande al centro con il logo del brand.

I due smartphone somigliano molto a quelli di Realme, ma non è un caso, visto che Watch D Talk è una sorta di rebrand del Watch 3 della casa madre. Anche Watch R Talk si avvicina molto allo stile visto per Realme Watch S Pro, visto come si presenta nell'immagine live.

Caratteristiche tecniche

Cosa ci portano, in termini di caratteristiche, i nuovi DIZO Watch R e D Talk? La killer feature, senza manco dirlo, sono le chiamate tramite Bluetooth, che si stanno inserendo sempre più nelle fasce basse del mercato ma che, come visto proprio in Realme, se ottimizzate bene possono dare un contributo fondamentale.

Per Watch R Talk è previsto un chipset dedicato per migliorare i consumi, mentre per il Watch D la tecnologia è più basica, ma sempre utile. E proprio in merito alle chiamate, DIZO ha annunciato la presenza di uno speaker da 9 x 16 mm, che per il tipo di prodotto è notevole in dimensioni.

Proprio in termini di autonomia, il modello top garantisce fino a 10 giorni di autonomia, mentre per l'altro non è ancora noto. Ciò che invece è noto è la presenza di oltre 120 attività sportive per Watch D Talk.

DIZO Watch R Talk e D Talk – Prezzo e data di uscita

Quando arrivano i nuovi DIZO Watch R e D Talk? I due smartphone del sub-brand Realme arriveranno sul mercato il prossimo 7 settembre 2022, il giorno dopo rispetto al Realme Watch 3 Pro. I due modelli arriveranno nel mercato indiano, come sempre visto che DIZO è prettamente indiana, ma come spesso accade potremmo ritrovarceli anche in Europa tramite i vari store noti.

