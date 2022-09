Come modificare l’audio di un video gratis con Wondershare Filmora

Qui in redazione in quest'ultimo periodo abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani sull'ultima versione di Wondershare Filmora per montare i nostri video e farci aiutare anche da chi non aveva molta esperienza in montaggio; ne è venuto fuori, dopo attente osservazioni, che probabilmente Wondershare Filmora rientra di diritto tra gli editor video professionali più interessanti e soprattutto più facili da utilizzare per chi non ha esperienza.

Come modificare l'audio di un video con Filmora

Perchè l'audio è fondamentale

Registro video per il canale di Giz diverse volte a settimana e centinaia di volte l'anno, ed una delle cose di cui mi sono reso conto montando ore e ore di video è che un buon audio può fare la differenza, molto più di una videocamera in 4K, obiettivi super costosi e montaggi con grafiche stratosferiche: un video con un audio scadente, oppure rovinato da una interferenza o da un rumore in una scena può danneggiare un'intera registrazione e, molto spesso, ce ne rendiamo conto sempre troppo tardi.

Correggere e modificare l'audio di un video non è un gioco da ragazzi, per lo meno non con i tool professionali disponibili che richiedono l'utiizzo da parte di qualcuno esperto e realmente capace di mettere mano a frequenze e dettagli vari. Filmora Video Editor, però, mette a disposizione una serie di strumenti e funzioni con un'interfaccia user-friendly che vi permetterà di salvare i vostri video in calcio d'angolo, ovviamente nei limiti del possibile.

Come migliorare e correggere l'audio

Se stavate cercando un editor audio online gratuito, allora siete nel posto giusto perchè Wondershare Filmora non solo vi permette di effettuare dei montaggi video in pochi e semplici passi, ma vi consente anche di modificare la traccia audio di un video, estrarla e esportarla in formato MP3, applicare effetti e via discorrendo.

Come si evince dagli screenshot in alto, una delle opzioni più tradizionali di un editor audio facile da utilizzare è senza dubbio la dissolvenza in entrata ed in uscita; mentre su altri tool gratuiti tali opzioni sono un po' più complesse e necessitano dell'utilizzo di curve e missaggi vari, su Filmora è sufficiente indicare in secondi la lunghezza desiderata della vostra dissolvenza sia in entrata che in uscita, ed è tutto realizzabile in pochi istanti.

In più, grazie all'intelligenza artificiale, è possibile rimuovere i rumori di sottofondo in modo del tutto automatico e selezionare l'intensità della riduzione che si intende applicare: personalmente vi consiglio di non andare oltre il livello medio, in quanto il risultato finale con “Forte” potrebbe risultare un po' metallico.

In quel caso Wondershare Filmora, che mette a disposizione queste funzioni gratuitamente all'interno del suo video editor, integra anche un equalizzatore grafico a ben 10 bande che vi permette di entrare a pieno nella gestione del vostro audio e di renderlo personalizzato al 100%; su molti altri editor gratuiti queste possibilità di equalizzazione sono limitate a soli tre controlli (uno per ogni frequenza), rendendo di fatto impossibile una correzione al 100% di eventuali errori che ci siamo portati dietro a causa di una scorretta registrazione audio.

Tuttavia, nel caso in cui la correzione dell'audio non dovesse aver portato i suoi frutti o se, semplicemente, vogliamo inserire un sottofondo musicale all'interno dei nostri video lo possiamo fare e ci possiamo servire, in modo del tutto gratuito, dell'immensa libreria di brani musicali senza copyright presente su Wondershare Filmora e intelligentemente divisa per categorie e tipologie di utilizzo.

Spostandoci nella barra delle funzioni in alto, inoltre, è possibile accedere anche alla sezione degli effetti grafici che possono essere generati con l'analisi del nostro file musicale; per intenderci, è molto frequente trovare video online su YouTube dove viene agganciata una grafica di onde musicali ad un brano senza un vero video ufficiale.