Realme GT 2 al miglior prezzo: sfiora il 40% di sconto su eBay!

Il top di gamma base GT 2 è una soluzione elegante e potente, con ottime specifiche e tante soddisfazioni da offrire. Se state cercando un dispositivo premium e puntate al risparmio, allora siete capitati nel posto giusto: ecco come fare per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, sull'acquisto di Realme GT 2!

Realme GT 2 scende a 375€ su eBay, con tanto di spedizione dall'Italia: un'occasione d'oro!

Rispetto al fratello maggiore Pro, Realme GT 2 offre un display da 6.62″ Full HD+ (sempre AMOLED E4 a 120 Hz) ed è dotato dello Snapdragon 888, ex chipset top di Qualcomm. Anche il comparto fotografico si riduce, ma solo leggermente dato che abbiamo comunque un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro.

Qual è la migliore occasione, in offerta lampo o con codice sconto, dedicata a Realme GT 2? Il top di gamma del brand asiatico scende di prezzo su eBay e l'occasione è d'oro: solo 375€ per la versione da 8/128 GB, quasi il 40% di sconto!

Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: vi segnaliamo che c'è un numero limitato di unità disponibili, quindi affrettatevi!

