Realme DIZO Watch Pro: il rivale di Redmi e Xiaomi costa 30€ su Amazon!

Dopo il debutto per il mercato indiano, DIZO Watch Pro arriva anche alle nostre latitudini: lo smartwatch del sub-brand di Realme debutta in offerta su Amazon, con tanto di spedizione Prime. Se puntate ad un indossabile economico ma completo, date un'occhiata a questo dispositivo!

Aggiornamento 20/09: lo smartwatch scende al miglior prezzo di sempre su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo!

Realme presenta DIZO Watch Pro, ora al miglior prezzo di sempre con Amazon Prime

Come anticipato anche in apertura, DIZO Watch Pro di Realme arriva con un pacchetto completo ma un prezzo abbordabile. Lo smartwatch adotta un display LCD TFT da 1.75″ con risoluzione 385 x 320 pixel ed una luminosità massima di 600 nit. La batteria offre un'autonomia fino a 14 giorni (si tratta di un'unità da 390 mAh) ed è presente all'appello anche il supporto al GPS/Glonass.

Non mancano poi una valanga di quadranti tra cui scegliere, circa 90 modalità sportive (compreso il nuovo, vista l'impermeabilità IP68), monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Il dispositivo si presenta come il rivale naturale di Redmi Watch 2 Lite ma offre un display leggermente più grande.

DIZO Watch Pro di Realme arriva su Amazon con spedizione Prime ed un prezzo super (solo 30€): lo trovate tramite il link qui sotto, insieme ad altri prodotti DIZO in offerta.

