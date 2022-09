Proscenic WashVac F20 è il nuovo aspirapolvere/lavapavimenti 3-in-1 per una pulizia completa della casa

Da Proscenic arriva un nuovo aspirapolvere/lavapavimenti senza fili 3-in-1, che oltre ad aspirare e lavare via lo sporco, può anche asciugare rapidamente gran parte dei pavimenti, per una pulizia più completa ed efficace. Il dispositivo è disponibile in offerta lancio su Amazon ad un prezzo decisamente competitivo. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo!

Proscenic WashVac F20 in offerta lancio su Amazon

WashVac F20 è il nuovo aspirapolvere senza fili 3-in-1 di Proscenic, che oltre ad aspirare sporco e polvere, può anche lavare e asciugare gran parte delle superfici.

Il dispositivo offre diverse modalità di pulizia, come quella Smart, che si avvale di un sensore a infrarossi per rilevare lo sporco e regolare automaticamente la potenza di aspirazione e l'acqua per una pulizia più efficace. E ancora, la modalità Germ, che utilizza acqua elettrolitica per una pulizia più naturale e sana; e una modalità di aspirazione speciale per un'asciugatura rapida del pavimento.

Proscenic WashVac F20 è poi dotato di un sistema di autopulizia con tanto di funzione di asciugatura automatica e antibatterica con circolazione dell'aria che previene l'accumulo di batteri e rimuove i cattivi odori. La batteria rimovibile offre fino a 45 minuti di autonomia (ciò dipende dalla modalità di pulizia), mentre scaricando l'app gratuita sullo smartphone potrete accedere a tutte le informazioni sullo stato dell'aspirapolvere/lavapavimenti in un solo tocco. Qui troverete la nostra recensione completa.

Proscenic WashVac F20 è disponibile in offerta lancio ad un prezzo ottimo su Amazon. Vi basterà applicare il coupon venditore, spuntando l'apposita casella dalla pagina prodotto. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti?

