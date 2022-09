OPPO lancia il caricabatterie da auto per ricaricare velocemente i tuoi dispositivi mentre sei in viaggio

OPPO ha lanciato il caricabatterie da auto 80W SuperVOOC, un ottimo prodotto grazie al quale ricaricare smartphone e tablet rapidamente mentre si è in viaggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

OPPO SuperVOOC 80W Car Charger può ricaricare più dispositivi contemporaneamente mentre sei in auto

Il nuovo caricabatterie da auto realizzato da OPPO, non solo supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC, ma può essere utilizzato anche per ricaricare diversi dispositivi, essendo dotato di una porta USB-A, una USB-C e supportando lo standard USB PD.

Ciò lo rende molto più versatile ed offre la possibilità di ricaricare anche vecchi smartphone OnePlus o dispositivi più recenti che non necessariamente devono essere prodotti da uno dei brand del gruppo OPPO. Ovviamente, dà il meglio di sé con i dispositivi che supportano la ricarica a 80W, offrendo tempi di ricarica molto rapidi.

La porta USB-A supporta la tecnologia SuperVOOC e può raggiungere una potenza di 80 W, mentre la porta USB-C arriva fino a 30 W su una USB PD 3.0. Quando si utilizzano entrambe le porte contemporaneamente (sì, nella vostra auto potrete anche caricare due dispositivi allo stesso tempo), la potenza di ricarica fornita dalla porta USB-A si limita a 33 W, mentre quella USB-C a 30 W.

Il caricabatteria da auto OPPO 80W SuperVOOC offre anche diverse tecnologie di protezione contro sovracorrente e sovratensione e sono presenti sistemi integrati che interrompono l'alimentazione in caso di superamento dei vincoli termici.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzo, OPPO sta vendendo questo caricabatterie anche al di fuori della Cina ma a marchio OnePlus. Il prodotto ha infatti debuttato in altre parti del mondo col nome di OnePlus SuperVOOC 80W Car Charger e arriva da noi grazie ad AliExpress. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

