OnePlus 10 Pro da 12/256 GB: 100€ di sconto su Amazon ed è nuovo minimo!

L'ultimo top di gamma OnePlus 10 Pro 5G è arrivato in tutto il globo ed è tempo di pensare come risparmiare con offerta lampo o con codice sconto: in questo articolo andiamo a scoprire le promozioni più interessanti dedicate al top di gamma, aggiornate ad ogni occasione golosa!

Codice sconto OnePlus 10 Pro: come risparmiare sul nuovo top di gamma

Il nuovo OnePlus 10 Pro 5G ha debuttato con uno stile completamente rinnovato rispetto alla generazione precedente. Un look che può piacere o meno, ma che cela specifiche tecniche di tutto rispetto: parliamo dello Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 80W e wireless da 50W, un display AMOLED Samsung E5 LTPO 2.0 con bordi curvi e risoluzione QHD+ (in dimensioni 6.7″).

Inoltre ritorna la collaborazione con Hasselblad per migliorare la resa del comparto fotografico. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del top di gamma!

Al momento una delle occasioni più ghiotte per OnePlus 10 Pro 5G arriva grazie ad Amazon, ovviamente con spedizione Prime: il top di gamma viene proposto al minimo per l'e-commerce, per quanto riguarda la variante top da 12/256 GB. Di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Di seguito trovate varie alternative da TradingShenzhen, sempre a prezzo super (anche se si tratta della versione China con ROM Global flashata).

Per concludere in bellezza, vi segnaliamo anche un'occasione dedicata alla versione White da 12/256 GB: si tratta di un'edizione caratterizzata da una candida colorazione bianca e ancora più memoria!

Siete ancora affamati di sconti in salsa OnePlus (e non solo)? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web (in modo da non perdere nessuna occasione)!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il