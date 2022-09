Torniamo a parlare di mobilità con un'occasione top dedicata al monopattino elettrico Ninebot Segway F30E: il veicolo scende al miglior prezzo di sempre su Amazon e diventa l'occasione migliore per passare agli spostamenti in salsa green!

Ninebot Segway F30E a 299€ su Amazon: è il momento di passare ad un monopattino elettrico!

Il monopattino elettrico Ninebot Segway F30E è una soluzione da città perfetta per gli spostamenti green, senza problemi ed intoppi. Parliamo di un modello robusto, dal corpo pieghevole realizzato in lega di acciaio. Il dispositivo offre un'autonomia fino a 30 km ed una velocità massima di 25 km/h, grazie ad un motore potente da 300W.

Le ruote sono da 10″ e sono presenti tre modalità di guida ed una “da passeggiata”, per godere al meglio di ogni spostamento.

Volete risparmiare sul monopattino elettrico Ninebot Segway F30E e siete in cerca di un codice sconto o un'offerta lampo? La migliore occasione del momento arriva con Amazon: solo 299€ , con tanto di spedizione Prime!

