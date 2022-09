La light bar da monitor di BlitzWolf dona un tocco da gaming alla vostra postazione

Il pacchetto di accessori del brand cinese si arricchisce con un nuovo prodotto da scrivania, utile per evitare l'affaticamento degli occhi e donare un tocco da gaming. BlitzWolf BW-CML2 Pro è una light bar da monitor con luci RGB e debutta già in offerta con codice sconto grazie a Banggood: imperdibile!

BlitzWolf BW-CML2 Pro: la nuova light bar RGB da monitor debutta con codice sconto

La nuova luce LED da monitor di BlitzWolf presenta un corpo spigoloso e minimale ma cela un'anima da gaming. Si tratta infatti di una soluzione dotata di luci RGB con 15 modalità di illuminazione e la possibilità di creare atmosfera quando si gioca (oppure durante l'ascolto di musica).

BlitzWolf BW-CML2 Pro è dotata di controlli touch oppure a distanza ed è dotato di una temperatura regolabile (2700-6500K), in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza di utilizzo. In questo modo è possibile avere sia una luce rilassante che una più adatta alla lettura su schermo.

L'alimentazione avviene tramite USB mentre in termini di dimensioni, la light bar RGB è adatta a monitor con uno spessore tra i 10 ed i 35 mm.

Curiosi di scoprire questo nuovo accessorio del brand? La nuova luce LED da monitor RGB BlitzWolf BW-CML2 Pro debutta su Banggood ed è già in offerta con codice sconto. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto ed il coupon da utilizzare per risparmiare.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa BlitzWolf (e non solo)? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood (in modo da non perdere nessuna occasione)!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il