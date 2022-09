LAOTIE FX150 in offerta: la eBike premium ad un prezzo super

Tra le tante eBoike che siamo ormai abituati a vedere, ci sono alcune che spiccano per potenza e struttura, ovviamente con caratteristiche possiamo definire premium. Tra queste, senza dubbio, abbiamo la bici elettrica LAOTIE FX150 che è ora in offerta con codice sconto su Banggood e che potete ricevere in tempi brevi grazie alla spedizione dall'Europa.

Codice sconto LAOTIE FX150: come risparmiare sulla bici elettrica premium in offerta

La struttura della FX150 possiamo inserirla in quelle da mountain bike, quindi con un tono sportivo e da corsa, come richiamano anche gli pneumatici delle ruote fat da 26″ con copertone dentato. Questa struttura permette di resistere ad un carico di portata fino a 200 kg. La bici trova però una certa comodità in quanto è pieghevole e quindi più facilmente trasportabile.

Passando alla parte tecnica, abbiamo una batteria da 48 V/12.8 Ah, che grazie al motore da 1.500W permette un'autonomia totale fino a 100 km. Presente un cambio Shimano a 27 velocità, mentre per i freni è presente un sistema a disco doppio anteriore e posteriore, così come le sospensioni. Presente anche un monitor sul manubrio per gestire la propria pedalata tra velocità e modalità. Per tutte le curiosità su questa LAOTIE, vi lasciamo la recensione completa.

