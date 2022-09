Il controller di GameSir diventa Pro ed è perfetto per l’Xbox Game Pass!

Quanti sono rimasti affascinati dal GameSir X2, il controller per smartphone che rendeva il telefono una console portatile? Ebbene, è tempo di ricevere un upgrade con il nuovo controller GameSir X2 Pro-Xbox, un modello pensato proprio per giocare con l'Xbox Game Pass di Microsoft dal proprio smartphone Android e che potete acquistare da subito in offerta con il codice sconto di Geekbuying.

Codice sconto GameSir X2 Pro-Xbox: come risparmiare sul controller per smartphone in offerta

Come si compone dunque il nuovo controller GameSir? Rispetto alla versione precedente, che abbiamo recensito, abbiamo un look ancora più ottimizzato, ma soprattutto una conformazione che ricorda effettivamente il joypad di Xbox. I tasti infatti sono gli stessi, con tanto di tasti opzione identici e due levette analogiche, oltre ai tasti dorsali e posteriori (questi programmabili) ben strutturati.

Chicca non da poco il tasto di accensione con logo Xbox, ma non temete: il GameSir X2 Pro-Xbox è compatibile con altre piattaforme di gaming in streaming e quindi potrete utilizzarlo davvero ovunque. In più, è perfetto anche per il Remote Play, così da poter riprendere a giocare in qualsiasi posto voi siate.

La disposizione dei tasti è inoltre personalizzabile, così come il tipo di grip analogici. Non dovrete neppure temere l'autonomia, visto che la connessione tra smartphone e controller avviene tramite Type-C, il cui connettore è realizzato con una struttura flessibile e quindi non teme di essere piegato. Infine, per ricaricare lo smartphone, è presente una porta Pass Through.

Per poter acquistare il controller per smartphone GameSir X2 Pro-Xbox dunque potete rifarvi all'offerta di Geekbuying con codice sconto, ricordandovi che per chi lo acquista è incluso un mese di Xbox Game Pass. Trovate il link con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

