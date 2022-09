Fafrees F20, il prezzo della eBike scende: l’offerta è di quelle ghiotte

Siete alla ricerca di una bicicletta elettrica per godervi delle belle passeggiate all'aria aperta? Fafrees F20 vi permette di pedalare comodamente su qualsiasi tipo di strada, offrendovi una esperienza di guida pratica, sicura e confortevole. Grazie all'offerta dedicata, poi, acquistare questa bici elettrica è adesso più conveniente!

Fafrees F20 è la bici elettrica ideale per chi vuole spostarsi in libertà e comodità

Fafrees F20 è una bicicletta elettrica dal corpo robusto e resistente, pensato per offrire una esperienza di guida comoda e sicura. Questa e-Bike è alimentata da un motore da 250W che può raggiungere una velocità massima di 25 km/h, mentre la batteria da 15 Ah garantisce una autonomia fino a 120 km in modalità pedalata assistita. La bici offre tre modalità di guida, tra cui anche quella completamente elettrica – ovviamente, in questo caso, l'autonomia sarà ridotta.

Le ruote da 20″ anti-scivolo sono adatte per diversi tipi di strada, rendendo questa bicicletta elettrica perfetta anche per delle passeggiate in montagna e al mare, oltre che per la città. La presenza di un display integrato rende più semplice capire le proprie prestazioni di guida e lo stato della bici, mostrando informazioni come percentuale di autonomia rimanente, distanza percorsa e velocità.

