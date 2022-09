CHUWI GemiBook 13 con display 2K a soli 229€: ribasso top con doppio Coupon!

Il periodo passato ci ha insegnato che avere uno strumento utile allo smart working o alla didattica a distanza è fondamentale, in modo da potersi muovere agevolmente in qualsiasi situazione. Una soluzione interessante è di certo il notebook CHUWI GemiBook 13: in questo articolo andiamo a scoprire le migliori promozioni, con codice sconto o in offerta lampo, sempre con spedizione direttamente dall'Europa!

CHUWI GemiBook 13: il notebook low cost con display 2K è in offerta sullo store ufficiale

Il design del notebook CHUWI GemiBook è quello che contraddistingue gli ultrabook di ultima generazione: sottile e compatto. Non per questo manca di specifiche interessanti, partendo dal display da 13″ 2K IPS (2160 x 1440 pixel) con aspect ratio da 3:2.

Proseguendo, guardando alla componente hardware, abbiamo una CPU Intel Celeron J4115 con GPU Intel UHD Graphics 600, per la memoria invece è presente un modulo da 12 GB di RAM LPDDR4X ed un SSD da 256 GB NVMe.

Non mancano poi un ingresso Type-C, una batteria da 38 Wh, il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, un ingresso jack da 3.5 mm, un'entrata per le SD card, una comoda webcam per le videochiamate. Presente all'appello anche una tastiera retroilluminata.

La migliore occasione per acquistare il notebook CHUWI GemiBook 13 ad un prezzo super arriva da Banggood: si tratta di un'offerta con codice sconto ed è presente anche la spedizione direttamente dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon -5% tramite questo link.

