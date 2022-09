CameraX: scopri se la fotocamera del tuo smartphone è compatibile

Al Google I/O 2019 venne annunciata CameraX, una novità software per migliorare la gestione della fotocamera sugli smartphone Android. Se prima i produttori dovevano preoccuparsi unicamente del funzionamento della fotocamera in sé, oggi come non mai è importante la sua compatibilità con le app di terze parti. Se avete un certo grado di smanettaggio con le app fotografiche, per esempio, potreste ricordarvi delle librerie Camera2. E oggi siamo qui per parlarvi di un'app che vi aiuta a scoprire la compatibilità di queste librerie con il vostro smartphone, e cosa significa ciò.

Quest'app ti dice quanto la fotocamera dello smartphone è compatibile con app di terze parti

Cos'è CameraX

Per parlare di CameraX bisogna prima partire da Camera2, cioè le librerie API create dal team Android per migliorare lo sviluppo di app fotografiche. Quando il produttore di uno smartphone implementa queste librerie, fa sì che anche le app di terze parti possano avere accesso a determinati parametri: esposizione, messa a fuoco, bilanciamento del bianco e altro ancora. Se uno smartphone non supporta queste librerie, invece, blocca la compatibilità con queste app, e questo diventa un limite se un utente vuole utilizzare app come Google Camera, Open Camera e così via. Quello che fa CameraX è ampliare le funzionalità di Camera2, aggiungendo nuovi parametri come modalità Bokeh, HDR, Notturna ed effetti facciali; in questo caso, se uno smartphone supporta le librerie CameraX significa che permette l'utilizzo di questi settaggi anche in altre app oltre a quella pre-installata per la fotocamera.

Come usare CameraX Info

Tuttavia, sapere se il proprio smartphone è compatibile con le librerie API CameraX non è un'impresa facile, perché richiede il dover scavare nel codice software del sistema operativo. Fortunatamente per noi, lo sviluppatore Zachary Wander ha deciso di creare un'app dedicata, chiamata CameraX Info. Il suo scopo è molto semplice, ovvero dire all'utente se lo smartphone su cui l'ha installata offre l'accesso a queste librerie, così come alla funzione Google ARCore. Nell'esempio qua sotto, per esempio, potete vedere uno smartphone pienamente compatibile con CameraX e uno che non lo è per niente.

Samsung Galaxy Note 10+ a sinistra, Redmi Note 10 Pro a destra

Se foste curiosi di scoprire se il vostro smartphone Android offre supporto CameraX alle app di terze parti, allora potete farlo scaricando e installando l'app gratuita CameraX Info dallo store di app Google.

Scarica CameraX Info – Google Play Store

