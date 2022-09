Non solo Apple Watch Pro: potrebbe esserci uno smartwatch ancora più economico di SE

Tra poche ore, oltre al lancio dei nuovi iPhone 14, potremmo assistere al debutto di un nuovo indossabile: il tanto vociferato Apple Watch Pro, il primo smartwatch rugged di Cupertino, dal design robusto e funzionalità incentrato in modo particolare sullo sport. Questa, tuttavia, potrebbe non essere la sola novità dal fronte degli indossabili. Apple potrebbe avere in serbo anche un ulteriore smartwatch.

Apple potrebbe lanciare uno smartwatch più economico di Watch SE

In questi giorni non si è fatto altro che parlare di iPhone 14 e del presunto Apple Watch Pro, trascurando un altro dettaglio importante. Stando alle indiscrezioni, infatti, il colosso di Cupertino potrebbe ampliare ulteriormente la sua famiglia di smartwatch includendo un modello che sarebbe persino più economico di Apple Watch SE.

Il nome del dispositivo non è ancora noto, ma secondo i rumors il nuovo indossabile potrebbe consistere in un'offerta mirata per i più piccoli, soddisfacendo le esigenze dei genitori che cercano un dispositivo indossabile per i propri figli che funga anche da cellulare di riserva. Apple potrebbe dunque avere in serbo uno smartwatch per bambini con connettività cellulare, offrendo ai genitori la possibilità di mettersi in contatto con i figli anche se non dispongono di un iPhone.

Sarà proprio così? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Del resto, mancano davvero pochissime ore al Far Out.

