Android 13 QPR1 porta l’Audio Spaziale sui Pixel 6, anche per auricolari cablati

Le novità di Android 13 QPR1 sono davvero molte e interessanti. Tra queste, miglioramenti e nuove opzioni per il Profilo Lavoro, che ci offre la possibilità di impostare un vero e proprio profilo utente che raggruppa tutte le app e i dati inerenti alla sfera professionale e li separa da quelle della vita privata. E la funzione di “Clear Calling“, che promette una migliore esperienza di chiamata riducendo al minimo i rumori di sottofondo. Oltre ciò, la prima versione Beta di Android 13 QPR1 introduce anche la funzione di Audio Spaziale sui Pixel 6.

Audio Spaziale anche su Pixel 6 e per auricolari cablati

Una delle novità della prima versione Beta di Android 13 QPR1 riguarda l'introduzione di un nuovo pulsante di attivazione/disattivazione per l'Audio Spaziale (per chi non lo sapesse, in parole molte povere, si tratta di un formato audio a 360 gradi che ricrea un effetto surround indossando gli auricolari, con un suono che sembra seguire la direzione della testa).

L'aspetto più interessante è che, a quanto pare, questa funzionalità potrà essere attivata anche per cuffie e auricolari cablati, e non solo per le Pixel Buds Pro. La descrizione della funzionalità cita che, attivando l'Audio Spaziale, il suono dei media compatibili diventa più immersivo.

Al momento, tuttavia, sembra che sia possibile attivare l'opzione per auricolari cablati solo sugli smartphone Pixel della serie 6, ma la funzionalità in sé sembra non essere ancora attiva e funzionante, in quanto la sua attivazione sui dispositivi compatibili non ha restituito alcun impatto evidente sul flusso audio. Probabilmente, questo problema lo si deve al fatto che le applicazioni che potrebbero offrire un audio spaziale non siano state ancora aggiornate per sfruttare le nuove API di Android 13.

Inoltre, non è chiaro se questa funzionalità di Audio Spaziale per auricolari cablati sia semplicemente un effetto o se i dati di rilevamento della testa verrebbero inviati tramite la connessione USB.

